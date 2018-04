Työvoimapula ei saa kaataa Kainuun kasvua

TEM

Kainuu on jo pitkään esiintynyt työvoima- ja elinkeinoministeriön aluekatsauksissa myönteisissä merkeissä. Aluetalous on kasvanut selkeästi jo yli kolmen vuoden ajan. Samalla työttömyys on vähentynyt, vaikka sen rakenteellinen osa on yhä Kainuun pahimpia ongelmia.

Myönteisen muutoksen toisella puolella on kasvava työvoimapula. Kuten oheisista karttakuvista ilmenee, työvoiman hankinnassa vaikeuksia kokeneiden toimipaikkojen osuus oli jo vuonna 2014 Kainuussa korkeampi kuin maassa yleisesti.

Vuonna 2016 Kainuussa yrityksillä ja toimipaikoilla oli koko maassa selvästi eniten ongelmia osaavan työvoiman saannissa. Työvoimapulan kanssa painiskeli silloin jo 39 prosenttia toimipaikoista.

Kainuun työvoimapula on



entisestään vaikeutunut. Viime vuonna työvoiman saannissa oli ongelmia jo 43 prosentilla toimipaikoista. Prosenttiyksikköä korkeampi lukema löytyi vain Satakunnasta, missä Uudenkaupungin laajentuva autotehdas haalii ammattipätevää väkeä läheltä ja kaukaa.

Tuorein kartta osoittaa, että koko Pohjois-Suomi kärsii enenevästi työvoimapulasta. Lapin korkeaa lukua selittää puute turismisesongin ajaksi värvättävistä määräaikaisista työntekijöistä, joka on siellä kasvava ongelma.

Kun Kainuun työvoima rakenteeltaan ikääntyy ja avoimet työpaikat lisääntyvät, työvoiman tarjonta ja kysyntä kohtaavat Kainuussa yhä heikommin.

Ongelmaan on tarjolla harvoja ratkaisuja. Ensinnäkin kaikki ammatillisen koulutuksen mahdollisuudet täydennys- ja muuntokoulutukseen on yhdessä yritysten kanssa hyödynnettävä tappiin saakka.

Toiseksi on pantava aivan ennennäkemättömästi panoksia paluumuuton aikaansaamiseen ja työperäisen maahanmuuton lisäämiseen. Arkailla ei saa myöskään humanitaarisen maahanmuuton mahdollisuuksien käyttämisessä.

Kainuun vahvuudet, joista merkittävimmät liittyvät hyvään arkeen, kohtuullisiin asumiskustannuksiin, monipuolisiin harrastusmahdollisuuksiin ja luonnon läheisyyteen, on markkinoitava maailmalle.

Muuten meidät hukka perii.