Tytti Määttä ja Mikko Kärnä HS:ssa: Toisen asteen koulutusta palautettava harvaan asutulle maaseudulle

Tytti Määttä nostaa Helsingin Sanomissa yhdessä Mikko Kärnän kanssa esiin sen, että harvaan asutulla maaseudulla tarvitaan kouluttautumismahdollisuuksia.

Harvaan asutun maaseudun parlamentaarisen työryhmän jäsenet, Kuhmon kaupunginjohtajaja keskustan entinen lappilaiskansanedustajavaativat mielipidekirjoituksessaan(4.3.), että toisen asteen koulutusta on palautettava harvaan asutulle maaseudulle.

– Kouluverkon harventuminen on pidentänyt oppilaiden koulumatkoja maaseudulla ja heikentänyt koulutuksen saavutettavuutta. Erityisesti ammatillinen koulutus on usein etääntynyt maakuntakeskuksiin, kirjoittavat Määttä ja Kärnä.

He muistuttavat, että harvaan asutun maaseudun parlamentaarinen ryhmä on linjannut, että riittävän tiivis lukioverkko on säilytettävä ja korkeakouluopetuksen saavutettavuus on varmistettava koko maassa.

– Mielestämme erot koulutusodotuksissa eivät saa kasvaa ja harvaan asutun maaseudun nuorista jokaisen on saatava tutkinto. Siksi myös ammatillisen koulutuksen saavutettavuus on turvattava. Amisreformi ja digitaalisaatio antavat mahdollisuuden opiskeluun myös omalla kotiseudulla.

Määttä ja Kärnä kritisoivat Helsingin Sanomissa taannoin julkaistua kirjoitusta, jossa lehti uutisoi kaupunkiin muuttaneiden pärjäävän parhaiten.

– Keneen verrattuna kaupunkiin muuttaneet pärjäävät parhaiten? Jutussa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Tiina Ristikari toteaa ristiriitaisesti, että suuriin kaupunkeihin muuttaneiden terveys ja koulutus on paremmalla tolalla kuin siellä syntyneiden ja ”se juuri kertoo siitä, että pärjäävimmät lähtevät”.

Kärnä ja Määttä ovat kumpikin harvaan asutun maaseudun paluumuuttajia.

– Meille oli selvää jo 1990-luvun lopulla, että korkeakoulutus on haettava muualta kuin omasta kotikunnasta. Nuorina korkeakoulutettuina aikuisina palasimme opintojen jälkeen kotiseudulle töihin. Olemme valtavan kiitollisia siitä, että työpaikka löytyi ja paluuseen oli mahdollisuus. Meille elämänlaatu on jotain muuta kuin mitä kaupungeilla on tarjota, he kirjoittavat.