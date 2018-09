Ulkomailta Suomeen muuttaneet eivät osaa varoa valkoisia sieniä – Myrkkysienen syöminen voi johtaa vakavaan maksavaurioon

Jukka-Pekka Moilanen

Sienestäjän on varminta jättää tuntemattomat sienet metsään. Hyvä nyrkkisääntö on opetella tunnistamaan muutama turvallinen sieni.

Anna Kilponen

Sienikausi on parhaimmillaan, mutta sienestäjän kannattaa olla varuillaan, mitä koriinsa poimii. Suomessa tavataan vuosittain useita lieviä sienimyrkytystapauksia ja muutamia vakavampia tapauksia, jotka voivat aiheuttaa maksa- ja munuaisvaurioita.

– Tarkkaa tilastietoa meillä ei vakavista maksavaurioista ole, mutta eivät kovin yleisiä ole. Niitä esiintyy vuosittain, ja määrä hieman vaihtelee. Meidänkin jäsenistössä on henkilöitä, joiden maksa on tuhoutunut sienimyrkytyksen vuoksi, kehittämispäällikkö Hanna Eloranta Munuais- ja maksaliitosta kertoo Lännen Medialle.

Myrkytys johtaa harvoin maksansiirtoon, mutta vuosittain hoidossa on maksavaurion vuoksi muutamia myrkytyksen saaneita. Sienen aiheuttama äkillinen munuaisvaurio voi johtaa dialyysihoidon tarpeeseen, mutta Munuais- ja maksaliiton mukaan vain reilulle kymmenesosalle jää krooninen munuaisten vajaatoiminta.

HUSin elinsiirto- ja maksakirurgian klinikan ylilääkäri Helena Isoniemen mukaan varsinkin valkoisista sienistä johtuvia Amanita-myrkytyksiä on viime vuosina sattunut enemmän ulkomailta Suomeen muuttaneille kuin kantasuomalaisille.

– He eivät osaa varoa valkoisia sieniä, vaan he luulevat niitä usein herkkusieniksi. Vakavien myrkytystapauksien määrä riippuu sienivuodesta: jos se on ollut hyvä, myrkytyksiäkin esiintyy enemmän, Isoniemi sanoo.

Oireina päänsärkyä ja oksentelua

Pahin oireiden aiheuttaja on valkokärpässieni, joka on pieninä määrinäkin maksalle myrkyllinen. Muita erityisen myrkyllisiä ovat suippomyrkkyseitikki, kavala kärpässieni ja myrkkymäätikkä.

– Korvasieni on raakana myrkyllinen, mutta sen tunnistaa helposti. Yleensä ihmiset tietävät, miten sitä pitää käsitellä. On myös sieniä, jotka eivät niin pahasti myrkyllisiä, mutta aiheuttavat ripulia ja pahoinvointia, Eloranta kertoo.

Sienimyrkytyksen oireet ilmaantuvat syödystä määrästä riippuen muutaman tunnin tai vuorokauden sisällä. Tyypillisimpiä oireita ovat pahoinvointi, huimaus, päänsärky, oksentelu, vatsakipu ja ripuli sekä joskus sekavuus.

– Jos tulee tämmöisiä oireita ja on syönyt sieniä, kannattaa ottaa heti yhteyttä Myrkytystietokeskukseen tai hakeutua nopeasti hoitoon. Tärkeää olisi myös pystyä kuvailemaan asiantuntijalle syömäänsä sientä.

Sienimetsässä ei siis kannata arvailla, mutta mikä neuvoksi epävarmalle sienestäjälle?

– Sen sijaan, että opettelisi liudan myrkyllisiä sieniä, on parempi opetella muutama turvallinen sieni, Eloranta sanoo.