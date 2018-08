Urheiluministeri Terho: Valtion pitää tukea Suomen e-urheilijoita

Verkkopelitapahtumat keräävät tuhansia nuoria pelaamaan ja kilpailemaan keskenään.

Jaana Mattila

Suomen suurin videopelifestivaali Assembly Summer 2018 alkoi torstaina Helsingin Messukeskuksessa. Tapahtuma päättyy sunnuntaina.

Tilaisuudessa puhunut Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho haluaa, että Suomesta tulisi e-urheilun kärkimaa. Valtiovallan pitäisi hänen mielestään tukea tätä tavoitetta.

– Se, mitä julkinen sektori voi tehdä, on mahdollistaa asioita. Se tarkoittaa koulutusta, harrastusmahdollisuuksien ylläpitämistä ja sitä, että tämä harrastusmaailma on mahdollisimman monen saatavilla sekä myös valmennusta ja tukijärjestelmiä.

Tänä vuonna valtio on tukenut pelialan liittoa 90 000 eurolla. Tuen suunta on Terhon mukaan ylöspäin. Tuki on kasvanut viidessä vuodessa 50 prosenttia.

E-urheilijoita yhä enemmän Suomessa

Tietokone- ja konsolipelejä kilpatasolla pelaavien eli elektronisten urheilijoiden määrä kasvaa Suomessa.

Pelaamisesta puhutaan jo urheiluna, vaikka moni ei sitä siksi miellä. Terhon mukaan juuri asenteisiin valtiovalta voi olla vaikuttamassa.

Pelaaminen ei ole enää ajanvietettä, joka korvaa muut harrastukset.

– Nykyään se on täysin eri maailma. Nämä ovat huipputapahtumia, joissa maailman johtavat pelaajat kilpailevat. Tätä voisi verrata ehkä shakkiin. Onhan ennenkin kilpailtu myös peleissä, Terho muistuttaa.

Ministeri itse on pelannut tietokoneella pienestä pitäen, siitä asti, kun pelikone Commodore 64 ilmestyi 80-luvulla markkinoille.

– Olen viettänyt elämässäni liioittelematta tuhansia tunteja pelaamalla eri pelejä, erityisesti rooli- ja strategiapelejä.

Ministerivuosina pelaaminen on vähentynyt, mutta kesälomalla Terho on ehtinyt jälleen rentoutua pelaamalla.

Tuhansia osallistujia

Ensimmäinen Assembly järjestettiin vuonna 1992 Kauniaisissa. Siihen osallistui 700 pelaajaa. Messukeskuksessa osallistujamäärä on kasvanut noin 8000:een.

Terhon mielestä pelitapahtumia pitäisi järjestää Suomessa enemmän. Assembly on hänestä hyvä esimerkki tapahtumasta, joka on vaikuttanut Suomen peliteollisuuteen ja pelialan osaajien verkostoitumiseen.

– Assemblyä voisikin pitää jonkinlaisena peligrafiikan ja 3D-osaamisen olympialaisina. Sillä on suuri merkitys Suomen startup-skenelle, hän toteaa.

Assembly verkkopelitapahtuma järjestetään kaksi kertaa vuodessa, talvisin ja kesäisin.