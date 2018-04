Uusi 140 000 jäsenen jättiliitto? Pardia ja Pro neuvottelevat yhteistyöstä: Pisimmälle vietynä se tarkoittaisi fuusiota

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simolan mukaan Pardia selvittää kahta eri mallia, joista toinen olisi laaja yhteistyö Pron kanssa.

Ammattiliitto Pro ja palkansaajajärjestö Pardia selvittävät parhaillaan liittojen välisen yhteistyön tiivistämistä.

Palkansaajajärjestö Pardian puheenjohtaja Niko Simola vahvistaa Lännen Medialle, että yhteistyöselvitykset on päätetty käynnistää viime lokakuussa pidetyssä Pardian edustajakokouksessa. Edustajakokous on noin 30 000 jäsenen Pardian ylin päättävä toimielin.

– Pardia on ollut ammattijärjestön ja neuvottelujärjestön hybridimalli. Selvitämme osaltamme jatkoa kahdesta vaihtoehdosta. Joko niin, että tehdään Pardiasta ihan oikea ammattiliitto, tai sitten niin, että katsotaan, olisiko meistä pitkälle vietyyn yhteistyöhön ammattiliitto Pron kanssa, Simola kertoo.

Simolan mukaan varsinainen selvitystyö on määrä saada valmiiksi tämän kevään aikana, ja selvitystyön pohjalta asiat viedään päätettäväksi syksyn edustajakokokoukseen.



– Ensin tutkitaan, sitten hutkitaan, hän sanoo.

Molemmat vaihtoehdot, sekä oma ammattiliitto että laaja Pro-yhteistyö, ovat hänen mukaansa vielä selvityksen alla.

– Pisimmälle vietynä se tarkoittaisi fuusiota heidän [Pron] kanssa, Simola toteaa yhteistyövaihtoehtoon viitaten.

Pro: ”Keskustelut ovat vielä vaiheessa”

Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malisen mukaan keskustelut ovat vielä kesken.

– Olemme noin vuoden verran keskustelleet Pardian kanssa yhteistyömahdollisuuksista. Keskustelut ovat vielä vaiheessa, mutta niitä jatketaan edelleen. Pöydällä on monia vaihtoehtoja. Liittojen hallintojen on tarkoitus kesäkuussa tehdä päätöksiä yhteistyön osalta, kertoo Malinen Lännen Medialle.

Voiko yhteistyö tarkoittaa näiden suurten liittojen fuusioitumista yhdeksi liitoksi?

– Kaikki vaihtoehdot ovat pöydällä. Ajatuksena on, että yhteistyötä suunnitellaan vielä tarkemmin sitten, kun liittojen hallinnot ovat ensin tehneet hallinnollisen päätöksen. On mahdotonta sanoa vielä, mitä yhteistyö mahdollisesti on. Toivon, että molemmilla puolilla päätettäisiin yhteistyön tiivistämisestä, Malinen kertoo.

Fuusio tarkoittaisi noin 140 000 jäsentä

Pron ja Pardian fuusio synnyttäisi Suomeen noin 140 000 jäsenen ammattiliiton, jonka jäseniä olisi töissä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Liittoja saattaa yhteistyössä houkuttaa se, että leveämmillä hartioilla voi olla helpompi valvoa jäsenistön etua. Mahdollinen yhdistyminen myös avaisi Prolle väylän julkisen alan neuvottelupöytiin.

Pardian Simola toteaa, että fuusion lisäksi Pardian selvityksessä on myös muita yhteistyön muotoja. Hän ei toistaiseksi tarkenna sitä, millaisia malleja olisi kyseessä.

– Taustalla on monenlaisia asioita työmarkkinoiden muutoksesta lähtien. Olemme tulleet tulokseen, että olisi syytä katsoa kokonaisuutta uusin silmin. Mallimme on toiminut aikanaan hyvin, ja nyt malli vaatisi isompaa muutosta.

Pardiassa selvityksissä olevilla malleilla myös halutaan osaltaan resurssien nykyistä parempaa käyttöä. Palkansaajapuolella on viime vuosina perustettu myös toinen suuri liitto, kun Teollisuusliitto aloitti vastikään toimintansa.

– Ammattiyhdistysliike perustuu joukkovoimaan, toteaa Simola.