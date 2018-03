Uusi ehdokas keskustan puoluesihteeriksi uskoo, että nokka nousee pinnalle vuodessa

Minua harmittaa jupina ja valittaminen. Pitää ryhtyä töihin. Asioita pitää tehdä sen puolesta, että keskustan nokka lähtee nousuun, Jirka Hakala sanoo.

Helsinki

Keski-Pohjanmaan piirin toiminnanjohtaja Jirka Hakala pyrkii keskustan puoluesihteeriksi. Hän aikoo tuoda keskustan linjaukset nykyistä paremmin esiin ja haluaa elvyttää puolueen väljähtyneen profiilin.

Keskustan puoluesihteerikisa alkoi tänään. Uusi ehdokas, Jirka Hakala haastaa voimakkaasti keskustan nykyisen puoluesihteerin Jouni Ovaskan toiminnan.

– Ei ole olemassa näkymää, että asiat saataisiin parempaan kuosiin. Suunnitelmissa ei näy, että kentälle tulisi pöhinää, Hakala sanoi Helsingissä järjestämässään tiedotustilaisuudessa.

Jos Hakala valitaan, niin hän lupaa poliittista myrskyä. Tähtäimessä on myös vaalivoitto vuoden päästä eduskuntavaaleissa.



– Minua harmittaa jupina ja valittaminen. Pitää ryhtyä töihin. Asioita pitää tehdä sen puolesta, että keskustan nokka lähtee nousuun.

Hakalan mukaan puolueesta on rakennettava yhteinen joukkue.

Toiveissa kunnon kisa

Hakala toivoo, että keskustan puoluesihteerikisaan tulisi monta ilmoittautujaa.

– Mitä enemmän kisailijoita, sen parempi.

Keskustan nykyinen puoluesihteeri Jouni Ovaska aikoo ilmoittaa huhtikuussa lähteekö hän tavoittelemaan toista kautta.

Keskustan lappilainen kansanedustaja Mikko Kärnä ilmoitti tänään, että hän ei hae puoluesihteerin paikkaa. Kärnä sanoo olevansa tyytymätön Ovaskan toimintaan. Hakalan hän kehuu olevan kykenevä ja taitava, jolla on loistavat edellytyksen toimia keskustan puoluesihteerinä.

Muita keskustan puoluesihteerikisassa pyöriviä nimiä ovat keskustanuorten ex-puheenjohtaja Hilkka Kemppi ja ex-kansanedustaja Timo Kaunisto. Puoluesihteeri valitaan kesäkuussa keskustan puoluekokouksessa Sotkamossa.

Kokemusta kentältä ja puoluetoimistosta

Jirka Hakala on 31-vuotias Kokkolassa asuva hallintotieteiden ylioppilas. Tällä hetkellä hän on keskustan Keski-Pohjanmaan piirin toiminnanjohtaja. Aiemmin hän on ollut kolme vuotta puoluetoimistossa poliittisena suunnittelijana.

Hakala sanoo, että välit keskustan puheenjohtajaksi toiselle kaudelle hakevan Juha Sipilän kanssa ovat hyvät. Viime eduskuntavaalien kampanjaa he tekivät yhdessä.

Keskustan puheenjohtajakisaan hän ei ota kantaa.

– Harmittaa kuitenkin, että ainoa asia, josta puhutaan Paavo Väyrynen. Toivottavasti nyt päästään myös muihin kysymyksiin.

Jutun otsikkoa on muokattu kello 13.41. Puoluesihteeriehdokas ei lupaa vaalivoittoa.