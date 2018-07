Minulla on ollut Pedersenin pyörä vuodesta 1996. Se sopii minulle, koska kärsin selkävaivoista. Ajoasento on pysty, ja pyörällä on mukavan pehmeä ajaa. Bruce Forbes, Rovaniemi.

Valitse polkupyörä käyttötarkoituksen mukaan

Julkaistu 23.7.2018

Maantiepyörä ei ole parhaimmillaan kauppareissulla, ja läskipyörää on raskas polkea maantielenkillä. Tutustu erilaisiin pyöriin ja poimi itsellesi sopivin.