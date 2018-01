Valtio tukee työttömän työnhakua 700 eurolla – tuki suuntautuu yllättäviin paikkoihin Suomessa

Määrällisesti eniten liikkuvuusavustusta hakevia oli viime vuonna eteläisestä Suomesta, mutta väkilukuun suhteutettuna sitä hakivat eniten Lapissa asuvat.

Jaana Mattila

Viime vuonna Kelan asiakkaista liikkuvuusavustusta hakivat eniten Uudellamaalla (242 hakijaa) ja toiseksi eniten Varsinais-Suomessa asuvat (180).

Väkilukuun suhteutettuna tuen saajia oli kuitenkin eniten Lapissa (71) sekä Varsinais-Suomessa.

Liikkuvuusavustuksen tarkoituksena on kannustaa työtöntä ottamaan työtä vastaan pitkän matkan päästä ja korvata työn vastaanottamisesta koituvia työmatka- ja muuttokuluja.

Liikkuvuusavustusta maksetaan peruspäivärahan verran eli 32,40 euroa päivässä. Kuukaudessa se tekee bruttona noin 700 euroa.



Kuinka hyvin se kattaa matkakulut?

– Sen on tarkoitus kattaa matkakuluja työssäkäyntialueen ulkopuolella tai muuttokuluja, jos henkilö muuttaa työn perässä. Varmaan tapauskohtaisesti riippuu, millaisia kuluja tosiasiassa tulee, mutta kyllä se jonkinlainen apu on, toteaa Kelan juristi Antti Ristimäki.

Palkkatulot tai muut etuudet eivät sitä vähennä.

Uudenkaupungin autotehdas vaikuttanut

Lapissa avustuksen suosio selittynee sillä, että työpaikkoja täytyy oikeasti hakea kotipaikkakuntaa kauempaa. Varsinais-Suomen luvuissa näkyy todennäköisesti Uudenkaupungin autotehtaan vaikutus ja ehkä myös pääkaupungin imu.

Pohjalaismaakunnissa avustusta on hakenut 10–15 henkilöä per maakunta. Työtä ei ole tarvetta hakea kotiseutua kauempaa, koska sitä on hyvin tarjolla omassa maakunnassa.

Uudellamaalla hakijoita on määrällisesti eniten, koska siellä asuu eniten ihmisiä. Väkilukuun suhteutettuna liikkuvuusavustuksen suosio ei ole kuitenkaan suurta, kuten ei Pirkanmaallakaan (83).

Ristimäki arvioi, että etuuden työmatka-aikavaatimus täyttyy aika nopeasti, jos käy esimerkiksi Helsingissä töissä pääkaupunkiseudun ulkopuolelta.

Kokopäivätyössä edestakaisen työmatkan täytyy kestää keskimäärin kolme tuntia päivässä ja osa-aikatöissä kaksi tuntia.

– Pääkaupunkiseudulla suhteellisen lyhyt maantieteellinen etäisyys riittää, että se tulee täyteen.