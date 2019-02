Värähtelyihin löytyy vaimennuskeino: Stuk ei näe estettä OL3:n käyttöluvalle, mutta polttoaineen lataus vaatii oman luvan

Olkiluoto 3:n käyttölupa voidaan Stukin mukaan myöntää, vaikka paineistimen yhdysputkeen liittyvä värähtelyongelma onkin ollut viime aikoina uutisissa. Pulma on viranomaisen mukaan ratkaistavissa ennen laitoksen käyttöä.

Jami Jokinen

Säteilyturvakeskus (Stuk) ei näe estettä käyttöluvan myöntämiseksi Olkiluoto 3 -ydinvoimayksikölle (OL3). Vuosi sitten havaitut ja viikonloppuna uudelleen uutisiin nousseet värähtelyongelmat eivät näin ollen estä luvan myöntämistä.

Paineistimen yhdysputken liiallinen värähtely ei näytä olevan Olkiluodon, vaan rakenteilla olevan EPR-voimalatyypin pullonkaula. Vastaavia värähtelyongelmia ilmeni vuoden alussa koekäytössä myös Kiinaan rakennetussa EPR-laitoksessa.

– Värähtelyongelma on ratkaistavissa vaimentimen asennuksella, toteaa OL3:n valvonnan projektipäällikkö Minna Tuomainen Stukista.

Stuk katsoo, että laitos on rakennettu turvalliseksi ja Teollisuuden Voima (TVO) kykenee käyttämään sitä turvallisesti.

Massavaimennin tulossa Kiinaan ja Ranskaan

TVO ja laitostoimittaja tutkivat värähtelyjen hillintään kahta vaihtoehtoa.

Niin sanotussa viskoosivaimentimessa on testattu vaimenninnesteenä bitumia. Stuk on pitänyt kuitenkin epävarmana, onko se turvallinen valinta kaikissa olosuhteissa.

– Tähän liittyy vielä avoimia kysymyksiä, kuten se, miten onnettomuustilanteessa estetään varmasti bitumin pääsy hätäjäähdytyskiertoon, Tuomainen selvittää.

Bitumia käyttävää vaimenninta on tutkittu viime syksystä saakka sekä Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa että Arevan koelaitteistolla Saksassa.

Tuomaisen mukaan viimeisimmät, pari viikkoa sitten tehtyjen kokeiden tulokset olivat ”varsin lupaavia”.

– Vielä emme voi tehdä johtopäätöksiä siitä, onko bitumin käyttö ok vai ei.

Toinen vaihtoehto on niin sanottu massavaimennin, jossa vastaavaa huolta onnettomuuskäyttäytymisestä ei ole. Massavaimenninta on testattu Kiinassa, ja vastaava vaimennin on suunniteilla myös Ranskan Flamanvillen EPR-laitokseen.

Ei teknisiä syitä lisäviivästyksiin

Stuk siis katsoo, että yhdysputken värähtelyongelma saadaan jommalla kummalla tavalla ratkaistua. Siksi värähtely ei estä käyttöluvan myöntämistä.

Käyttöluvasta päättää valtioneuvosto. Ydinpolttoaineen lataamiseen tarvitaan Stukilta vielä erillinen lupa, ja keskus tarkastaa valitun vaimentimen suunnittelun ja testaukset ennen sitä.

Vaimennin ei todennäköisesti aiheuta aikataulumuutoksia OL3-laitoksen sähköntuotannon alkuun ainakaan teknisistä syistä.

– Molemmat vaimennintyypit ovat aika simppeleitä asennettavia, Tuomainen kertoo.

Lausunnossaan ja turvallisuusarviossaan Stuk nosti esille myös joitakin muita, vielä avoimeksi jääneitä kysymyksiä.

Näitä ovat muun muassa hätä- ja häiriötilanteiden ohjeistukseen liittyvät testaukset, valmiustilojen varustelun yksityiskohdat sekä jotkin laitteiden ja järjestelmien keskeneräiset testaukset.

Nämäkään eivät siis kuitenkaan estä käyttöluvan myöntämistä. Stuk tarkastaa kaikki kohteet ja todentaa niiden valmistelut ennen kuin laitos voidaan ottaa käyttöön.