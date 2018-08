Väyrynen pitää yhden kansanedustajan ryhmäkokouksen – puolueen johto puuttuu paikalta, riita jatkuu

Puolueiden kesäkokousten sarja jatkuu. Konkaripoliitikko Paavo Väyrysen pitämä kansalaispuolueen ryhmäkokous jää kesäkokouksista pienimmäksi.

Mauri Ratilainen

Kansanedustaja Paavo Väyrynen (oik.) on riitautunut eduskunnassa edustamansa puolueen nykyjohdon kanssa. Sami Kilpeläinen on käräjäoikeuden päättämä kansalaispuolueen puheenjohtaja. Paavo Väyrynen on toistaiseksi puolueen jäsen ja muodostaa sen eduskuntaryhmän.

Kotimaa Julkaistu 28.8.2018 klo 17:07 | 0