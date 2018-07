Vesiautomaatteja käyttäneitä koiria tukehtunut – Ikea pyytää palauttamaan tuotteet

STT

Helsinki

Huonekalujätti Ikea pyytää asiakkaita palauttamaan lemmikkieläimille tarkoitetut Lurvig-nimiset vesiautomaatit tukehtumisriskin takia. Ikean mukaan yhtiön tietoon on tullut kaksi tapausta, joissa koiran pää on juuttunut vesiautomaatin säiliöön ja koira on tukehtunut.

Ikean mukaan Lurvig-vesiautomaatti on ollut myynnissä viime vuoden lokakuusta lähtien.

Ikea pyytää asiakkaita poistamaan vesiautomaatit välittömästi käytöstä ja palauttamaan ne lähimpään Ikea-tavarataloon. Palautuksen voi tehdä myös ilman kuittia, ja Ikea antaa täyden hyvityksen tuotteesta.