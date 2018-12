Vihreät ja vasemmistoliitto kannattavat perustuloa, muut puolueet muita malleja

STT

Helsinki

Suurin osa eduskuntapuolueista on julkaissut mallin, jonka pohjalta ne haluavat sosiaaliturvaa uudistaa. Tässä esimerkkejä suurimpien puolueiden sosiaaliturvamalleista ja -linjauksista.

SDP

Gallup-kärjessä porskuttava oppositiopuolue julkaisi yleisturvamallinsa huhtikuussa. Yleisturva on kolmiportainen sosiaaliturvamalli, joka puolueen mukaan yksinkertaistaa nykyjärjestelmää.

SDP:n malli on selkeästi vastikkeellinen. Takuutaso on viimesijainen ja tarveharkintainen alin taso. Yleistaso on syyperusteinen etuus, jota saisi esimerkiksi työttömyyden, opiskelun tai sairauden aikana. Aktiivitasolla SDP:n mallissa ihminen hyötyisi nykyistä laajemmin työmarkkina-asemaa parantavista toimista.

Kokoomus

Kokoomuksen malli on vastikkeellinen yleistuki, jossa keskeisiä tukimuotoja yhdistettäisiin. Kokoomuksen mallissa toimeentulotuki, työmarkkinatuki, peruspäiväraha ja yleinen asumistuki korvautuisivat yleistuella, jonka saaminen edellyttäisi aktiivista työnhakua sekä osallistumista työllistymistä edistäviin palveluihin.

Osallistumisvelvoitteiden laiminlyönti johtaisi tuen leikkaantumiseen kuukaudeksi kerrallaan 20 prosentilla, ja jos työtön olisi täysin passiivinen, tuki voisi leikkautua hetkellisesti jopa 40 prosenttia. Yleistuki muodostuisi perustasosta ja sen päälle maksettavasta yksilöllisestä lisästä, johon vaikuttaisivat esimerkiksi asuinpaikka, lasten lukumäärä ja yksinhuoltajuus.

Perussuomalaiset

Oppositiopuolue perussuomalaiset on kannattanut vastikkeellista sosiaaliturvaa. Puolue on toistuvasti linjannut, että sosiaaliturvasta ei saa tulla liian houkutteleva maahanmuuttajille.

Vihreät ja vasemmistoliitto

Puolueet kannattavat perustuloa. Vihreiden mallissa perustulo olisi 560 euroa. Sen päälle maksettaisiin syyperusteiset tuet, kuten esimerkiksi ansiosidonnainen työttömyystuki. Vasemmistoliitto tavoittelee vähintään 800 euron suuruista perustuloa, jolloin summa riittäisi korvaamaan muun muassa työmarkkinatuen, peruspäivärahan, kotihoidontuen, opintorahan ja yrittäjien starttirahan. Asumistuki säilyisi ennallaan.