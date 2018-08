Viikate-yhtyeen vihreä basisti: Varsinkin Kouvolan kaltaisissa kaupungeissa kouluja käymättömät nuoret aikuiset ovat syrjäytymisvaarassa

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto ja Kouvolan vihreiden varavaltuutettu Erkka Koskinen jakoivat vihreiden vaalikojulla leipää Kouvolan kävelykadulla Manskilla.

Hannamari Ahonen

Pitkähiuksinen mies Kouvolan kävelykadulla Manskilla on tuttu suomenkielisen metallimusiikin ystäville festareilta. Tällä kertaa Viikate-yhtyeen basisti Erkka Koskinen on tapaamassa kouvolalaisia kuntapoliitikon roolissa.

Hän on vihreiden varavaltuutettu Kouvolan 59-jäsenisessä valtuustossa. Keskiviikkona ja torstaina vihreiden puheenjohtajan Touko Aallon pikkuserkun Marita Toikan (kok.) johtamassa Kouvolassa on koolla vihreiden eduskuntaryhmä kesäkokouksessaan.

Vihreät sai viime kuntavaaleissa vaalivoiton sdp:n vahvan kannatuksen Kouvolassa, joka on myös työministeri Jari Lindströmin (sin.) kotikaupunki. Lindström ponnisti eduskuntaan perussuomalaisena.

Kouvolan vihreät nostivat paikkamääräänsä kaupunginvaltuustossa kahdesta kuuteen ja kannatus nousi 3, 5 prosentista 10,5 prosenttiin.

– Edellinen valtuustokausi Kouvolassa meni riitelyksi ja isojen puolueiden tuolileikiksi ja hommat eivät edenneet. Esimerkiksi kauan suunniteltu uusi iso terveyskeskuskeskittymä Ratamo-keskus ei edennyt mihinkään. Sitä vaan väännettiin ja valitettiin, Koskinen kertoo taustaksi Kouvolan kuntapolitiikasta.

Ratamo-keskus on nyt rakenteilla, mutta Koskisen mukaan liian myöhään Kouvolan kannalta, kun sote-uudistus on tekeillä. Osa palveluista on jo karannut Kotkaan. Hänen mukaansa isojen puolueiden päätösten pitkittyminen ja riitely olivat yksi syy vihreiden kannatuksen nousuun.

– Tämä oli paikkakunta, jossa kaivattiin muutosta ja jossa vihreät eivät vielä olleet oikein päässeet näyttämään.

Vihreät haastaa muutkin kertomaan ilmastotavoitteensa

Tuleviin eduskuntavaaleihin vihreiden pitää Koskisen mielestä mennä vahvoilla teemoillaan ympäristöasioilla ja koulutuksella. Niin vihreät on tekemässäkin. Vihreät lanseerasi Kouvolassa tulevat eduskuntavaalit ilmastovaaleiksi ja haastoi kaikki puolueet kertomaan konkreettiset ilmastopäätöksensä.

Koulutuksen lisärahoituksen tärkeyttä vihreät haluaa pitää esillä jo nyt, kun hallituspuolueet valmistautuvat budjettiriiheensä.

– Hallitus on leikannut koulutuksesta. Varsinkin Kouvolan kaltaisissa kaupungeissa kouluja käymättömät nuoret aikuiset ovat syrjäytymisvaarassa. Toisen asteen koulutus on saatava kuntoon, ei pelkästään täällä vaan joka paikassa, Koskinen sanoo.

Vihreiden eduskuntaryhmän joensuulainen puheenjohtaja Krista Mikkonen on synnyinmaakunnassaan, hän on syntynyt Korialla, Kymenlaaksossa. Mikkonen lähettää koulutuksesta sapekkaita terveisiä hallituspuolueista etenkin keskustalle ja kokoomukselle.

Keskusta ja kokoomus ovat Mikkosen mukaan esittäytyneet nyt julkisuudessa koulutuksen puolustajina ja perheystävällisinä puolueina. Mikkosen mukaan hallituksen politiikassa se ei ole näkynyt. Hän muistuttaa, että Juha Sipilän (kesk.) hallitus on leikannut koulutuksesta, vesittänyt perhevapaauudistuksen ja kaventanut lasten oikeutta päivähoitoon.

Rahat koulutukseen yritystukia leikkaamalla

Puheenjohtaja Aalto jatkaa Mikkosen kanssa samalla rökityslinjalla.

– Jokaisessa budjetissa joka ikinen euro on arvovalinta. Vihreiden tulevaisuusbudjetissa 2018 lisäsimme koulutukseen puoli miljardia euroa rahoitusta ja eriarvoisuuden torjuntaan 649 miljoonaa euroa ottamatta yhtään enempää velkaa, mitä hallitus on tehnyt.

Aalto muistutti, että kun eduskunnassa oli niin kutsuttu titaanien taisto, hän kysyi valtiovarainministeri Petteri Orpolta (kok.), eikö ole tärkeää, että koulutukseen, osaamisen, innovaatioihin ja tutkimukseen panostetaan merkittävästi rahaa.

Petteri Orpo vastasi Aallolle ”kyllä” kuten myös kysymykseen ilmastonmuutoksen torjunnan tarpeellisuudesta. Aallon mukaan hallitus kyllä sanoo, mutta teot ovat jääneet vähäisiksi.

– Esitin valtiovarainministerille konkreettisia ratkaisuja. Jos joka ikinen vuosi fossiilisia polttoaineita tuetaan miljardin euron edestä ja hallitus on tehnyt puolen miljardin euron leikkaukset koulutukseen, niin eikö hallitus kenties voisi käydä läpi vero- ja yritystukia ja ottaa sieltä pois ja kohdentaa ne rahat koulutukseen ja osaamiseen.

Aalto muistutti, että kun valtioneuvosto työ- ja elinkeinoministeriön kautta selvitti yritystukien vaikuttavuutta, niin vain 11 prosenttia kaikista tuista uudisti taloutta.

– Jos iso osa tuista on taloudellisesti tehottomia ja väärentää markkinoita, eikö olisi loogista, että siitä potista kohdennetaan rahaa osaamisperusteiseen Suomeen.

Aallon mukaan Petteri Orpo on puhunut paljon, mitä pitäisi tehdä tulevaisuudessa, mutta vähän siitä, mitä pitäisi tehdä nyt.

Vihreiden eduskuntaryhmä ottaa tarkemmin kantaa budjettiin torstaina, kun duskuntaryhmä on pitänyt kokouksensa.