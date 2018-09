Viikko alkaa vetisenä – tänään saa vielä nauttia poutaisesta ulkoilusäästä Lappia lukuun ottamatta

STT, TUULI OIKARINEN

Helsinki

Tänään sunnuntaina on poutaista liki koko Suomessa Lappia lukuun ottamatta, kertoo Ilmatieteen laitos. Lapissa lämpötilat jäävät alle 10 asteen ja etelässä on vajaata 17 astetta. Vielä pieni hajanaisten ukkoskuurojen mahdollisuus tosin on.

– Etelässä yksi sadekuuro voi tulla, kertoo päivystävä meteorologi Juha Tuomala Ilmatieteen laitokselta.

Yöllä Suomea lähestyvät kuitenkin uudet sateet, jotka tuovat vettä Lapin eteläpuoliseen Suomeen. Maanantaina merialueille on annettu lisäksi tuulivaroitus.

– On aika tuulinen päivä, kovaa tuulta on merialueilla ja aallokkokin voi nousta, Tuomala kertoo.

Sisämaassa tuuli voi olla puuskaista lähinnä Lounais-Suomessa. Lämpötilat ovat maan etelä- ja keskiosissa 10–16 asteen tienoilla ja Lapissa on noin 10 astetta.

Sateet väistyvät tiistaina, mutta seuraavan kerran vettä tulee jo keskiviikon vastaisena yönä Keski- ja Pohjois-Suomessa.

– Loppuviikolla on tulossa uusia sateita, jotka saattavat levitä koko maahan.

Lauantaina trombi kaatoi Outokummussa Pohjois-Karjalassa puita, mutta Ilmatieteen laitoksen mukaan trombiriskiä ei viikonvaihteessa enää näyttäisi olevan.

Syyskuu on ollut tähän mennessä tavanomaista lämpimämpi laajalti maan etelä- ja keskiosissa, Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa. Lämpö jatkuu myös alkuviikosta.

– Siinä mielessä eletään tavallista lämpimämpiä aikoja.

Sademäärissä on ollut syyskuussa paljon vaihtelua maan eri osissa, mutta osassa maata on ollut tavanomaista sateisempaa.