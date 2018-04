Vinkkejä Generation Pepiin Suomesta? Ruotsin prinssi Daniel tutustuu Liikkuva koulu -ohjelmaan

Johanna Puukka

Aktiiviset ja viihtyisät koulupäivät, joissa on vähemmän istumista ja enemmän liikettä sekä toiminnallista oppimista. Ruotsin prinssi Daniel tutustuu parhaillaan Suomessa liikkuvan koulun ideaan.

Prinssi Daniel otettiin lämpimästi vastaan Drumsö skolanissa Helsingin Lauttasaaressa. Aamupäivän aikana prinssi ja Ruotsin sosiaaliministeri Annika Strandhäll tutustuivat liikkuvaan alakouluun.

Prinssi Daniel on kiinnostunut ideasta, koska prinsessa Victoria ja prinssi ovat olleet käynnistämässä Ruotsissa Generation Pepiä. Sen tavoitteena on tehdä pitkäjänteistä kansanterveystyötä lasten ja nuorten parissa. Generation Pepissä on mukana toimijoita kaikilta yhteiskunnan sektoreilta.

Iltapäivällä prinssi seurueineen tutustuu liikkuvaan Juvanpuiston kouluun Espoon Niipperissä.



Oppilaiden lisäksi prinssi Daniel seurueineen tapaa ministeri Sampo Terhon



ja opetus- ja kulttuuriministeriön, Liikkuva koulu -ohjelman, kuntien ja koulujen edustajia.

Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteena ovat aktiivisemmat ja viihtyisämmät koulupäivät. Ohjelmassa on mukana jo 87 prosenttia kaikista Suomen kouluista.

Liikkuvassa koulussa lisätään liikettä ja vähennetään istumista sekä kasvatetaan oppilaiden osallisuutta. Myös oppimista tuetaan toiminnallisilla menetelmillä.

Välitunneilla oppilaita innostetaan liikkumaan ja tavoitteena on myös koulumatkojen kulkeminen osin tai kokonaan lihasvoimin. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan.

Koulupäivien viihtyisyyttä nostetaan tekemällä yhdessä ja ottamalla oppilaat mukaan suunnitteluun, päätöksentekoon ja toimintaan. Vuorovaikutus ja yhteistoiminnallisuus parantavat usein koulun ilmapiiriä Se taas vaikuttaa koulun työrauhaan, oppilaiden sosiaalisiin taitoihin ja oppimiseen.

Rahoituksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Liikkuva koulu on hallituksen kärkihanke. Tavoitteena on, että jokainen peruskouluikäinen liikkuu tunnin päivässä.