VPK:t eivät ole oman onnensa nojassa edes haja-asutusalueilla, kalusto on toistaiseksi riittänyt isoissa maastopaloissa

Pyhärannassa on noin sadan hehtaarin metsäpalo, joka työllistää vapaapalokuntalaisten ja Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen väen lisäksi myös puolustusvoimien virka-apuosastoa.

Saana Huhtala

Pelastustoiminta nojaa Suomessa suureksi osaksi vapaapalokuntiin. Kaupungeissa on ympäri vuorokauden miehitetyt paloasemat, mutta haja-asutusalueilla ja pienemmillä paikkakunnilla ensilähdöstä vastaavat melkein poikkeuksetta sopimuspalokunnat.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Seppo Lokan mukaan asiaan ei kuitenkaan sisälly dramatiikkaa.

– Ensilähdön vastuu on usein vapaapalokunnan vastuulla, mutta ne eivät missään nimessä ole oman onnensa nojassa. Maakunnan pelastuslaitos on toiminnasta vastuussa, ja sieltä tulee tarvittaessa apuja. Siellä myös päätetään, tarvitaanko suurissa paloissa esimerkiksi naapuripelastuslaitoksilta lisää apua tai jopa puolustusvoimien virka-apua, Lokka kertoo.

Suomessa on toistaiseksi riittänyt aina hyvin kalusto metsäpalojen sammuttamiseen. Pelastuslaitosten varautuminen -työryhmän puheenjohtajana toimiva Lokka näkee kuitenkin riskejä epätavallisen pitkissä ja kuumissa ilmoissa.

– Vakavien metsäpalojen riski kasvaa koko ajan. Tänä vuonna jo hyvin aikaisin keväällä maasto oli ennennäkemättömän kuiva. Vaikka kalusto on riittänyt toistaiseksi, täytyy koko ajan miettiä tulevaa.

Lokka näkee Suomen valmiuden olleen toistaiseksi hyvän nimenomaan laajan poikkihallinnollisen yhteistyön vuoksi. Erityisesti metsäpaloissa tarvitaan yleensä paljon työvoimaa, jolloin virka-avun pyytäminen muilta viranomaisilta on tarpeen.

Tarvittaessa apua voidaan Ruotsin tavoin pyytää ulkomailta, mutta se on ministeriötason päätös.

Lisäksi tehokkaan metsänhoidon vuoksi metsissä on kattavat metsätieverkostot, joiden ansiosta palokunta pääsee yleensä helposti lähelle metsäpaloa.

– Suomessa on kattavat metsäpalojen tähystyslennot, mikä on ollut toimiva systeemi. En tiedä, onko Ruotsissa tällaista järjestelmää, mutta esimerkiksi meidän alueellamme on tehty tänäkin vuonna paljon havaintoja kulolentojen avulla. Aluksihan kaikki palot ovat pieniä, Lokka kertoo.