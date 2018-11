Kia Ceed SW:n vahvuus on vetävä muotoilu ja mainio kuljetuskyky. Matkustamo on hiukan Fordia ahtaampi, mutta tavaratila omassa luokassaan. 7-lovisen automaattivaihteiston valitsin on perinteistä mallia.

Vuoden Auto -finalistit eivät petä odotuksia farmarimalleinakaan

Julkaistu 24.11.2018

Tasavahvat ja tasahintaiset suosikkifarmarit osoittavat, kuinka hienosti suunniteltuja, toimivia ja hyvin varusteltuja perheautoja nykyisin löytää autokaupoista.