Yhtä puukotettiin Helsingin Kurvissa, poliisi käytti asetta

STT

Helsinki

Helsingin Sörnäisissä Kurvissa on sattunut puukotus, jota selvittänyt poliisipartio ampui laukauksen puukolla varustautunutta henkilöä kohti.

Puukotuksen uhria oli puukotettu raajaan, ja tekijät on tavoitettu. Kun tapausta oltiin selvittämässä, paikalle saapui ulkopuolinen henkilö, joka juoksi poliisipartiota kohti veitsi kädessä. Tässä tilanteessa poliisi käytti asetta. Laukaus ei kuitenkaan osunut keneenkään, eikä henkilövahinkoja tullut, Helsingin poliisista kerrottiin STT:lle.

Paikalla on ollut useita poliisin yksiköitä, ja alue on eristetty teknistä tutkintaa varten. Tilanne on muuten ohi, Helsingin poliisista kerrottiin.