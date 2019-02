Yhteishaku toisen asteen koulutukseen alkaa tiistaina – valintaperusteisiin on tullut muutoksia

Jarmo Kontiainen / arkisto

Toisen asteen koulutukseen on taas aika hakea. Osassa koulutusohjelmista on muutoksia valintakriteereissä.

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku alkaa tiistaina 19. helmikuuta. Yhteishaussa on tänä keväänä tarjolla noin 80 000 aloituspaikkaa eri koulutusaloilta. Näistä 42 000 on ammatillisessa koulutuksessa ja 38 000 lukiokoulutuksessa.

Eniten aloituspaikkoja on tarjolla sosiaali- ja terveysalalla (5 250), liiketalouden ja kaupan alalla (4 450), ajoneuvo- ja kuljetustekniikassa (4 100), sekä arkkitehtuurin ja rakentamisen alalla (3 950).

Ammatillisen koulutuksen kaikista aloituspaikoista noin 4 600 on suunnattu lukion suorittaneille.

Yhteishaku on tarkoitettu perusopetuksen päättäville ja ilman tutkintoa oleville hakijoille. Aiemmin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakea ammatilliseen koulutukseen jatkuvassa haussa. Oppilaitokset päättävät itse jatkuvan haun hakuaikatauluista, hakumenettelyistä ja valintaperusteista.

Jos oppilaitos järjestää pääsy- tai soveltuvuuskokeen, saa hakija kutsun siihen. Tänä keväänä valintaperusteet ovat muuttuneet siten, että hakija voidaan jättää pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella valitsematta koulutukseen, jossa on erityisiä terveydentilavaatimuksia.

Hakea voi osoitteessa www.opintopolku.fi. Myös tarjolla olevat koulutukset, tiedot pääsy- ja soveltuvuuskokeista sekä ohjeet hakemiseen löytyvät Opintopolusta.

Yhteishaku päättyy tiistaina 12. maaliskuuta kello 15.

Heti yhteishaun jälkeen käynnistyy haku vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävään ammatilliseen koulutukseen. Haku alkaa 13. maaliskuuta ja päättyy 3. huhtikuuta. Erityisoppilaitosten yhteisessä haussa haki viime vuonna noin 3 060 hakijaa.

Haku on tarkoitettu niille, jotka tarvitsevat tukea vaikean oppimisvaikeuden, vamman tai sairauden takia. Haettavana on noin 2 200 aloituspaikkaa, joista noin 1 100 on vaativana erityisenä tukena järjestettäviin ammatillisiin perustutkintoihin. Haettavana on myös noin 650 aloituspaikkaa erityisen tuen perusteella järjestettävään VALMA-koulutukseen ja noin 450 työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan TELMA-koulutukseen.

Oppilaitokset julkaisevat sekä yhteishaun että erityisoppilaitosten haun opiskelijavalinnan tulokset aikaisintaan 13.6.

Hakija saa opiskelijavalinnan tulokset myös sähköpostiinsa, jos on antanut hakulomakkeella sähköpostiosoitteensa. Opetushallitus lähettää kaikille ilman opiskelupaikkaa jääneille lisäksi kirjeen, jossa kerrotaan valintojen tulokset.

Ammatillisen koulutuksen vapaaksi jääneitä paikkoja voi hakea jatkuvan haun kautta. Lukion vapaita paikkoja haetaan lukiokoulutuksen lisähaussa. Opintopolusta löytyy lisätietoa vapaista opiskelupaikoista.