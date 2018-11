Yksinkertaiset joka kodin laitteet ovat alttiita GPS-häirinnälle, joka on helppoa – sen voi tehdä vaikka Säkkijärven polkalla

GPS

Amerikkalaista paikannusta

GPS (Global Positioning System) on Yhdysvaltojen kehittämä, satelliittipohjainen sotilaspaikannusjärjestelmä. GPS:ää voi hyödyntää myös kaupallisesti, vaikka se on Yhdysvaltain puolustushallinnon hallinnoima.

Järjestelmässä kaikkiaan 32 perussatelliittia lähettää avaruudesta paikkatietosignaalia, jota GPS-vastaanottimet voivat lukea ja sijoittaa karttapohjille. Satelliitit kiertävät maata noin 20 000 kilometrin korkeudessa.

GPS:n kehittely alkoi 1970-luvulla, ja 1990-luvun puolessavälissä se oli valtaosin toiminnassa.

Maailmassa on myös muita satelliittipaikannusjärjestelmiä. Venäläisillä on käytössä oma Glonass-järjestelmänsä, eurooppalaisilla puolestaan Galileo. Kiinalaisilla on käytössään Beidou.