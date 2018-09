Yliopistot eivät ole suuresti innostuneet syksyn yhteishausta – tarjolla silti 6 600 opiskelupaikkaa

Vaasan yliopisto on yksi kolmesta syksyn yhteishakuun osallistuvasta yliopistosta.

Virpi Niemistö

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaku alkaa huomenna keskiviikkona 5. syyskuuta kello kahdeksan.

Yhteishaussa on tänä syksynä tarjolla noin 6 600 opiskelupaikkaa. Valittavana on yli 200 koulutusohjelmaa, joista 20 on yliopistokoulutuksia.

Haussa on mukana paikkoja 21 ammattikorkeakoulusta ja kolmesta yliopistosta. Noin puolet aloituspaikoista on varattu ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville.

Mukana yliopistoista ovat ainoastaan Itä-Suomen, Jyväskylän ja Vaasan yliopistot.

Opetushallituksen erityisasiantuntija Merja Väistö huomauttaa, että syksyn yhteishaussa on nyt enemmän yliopistokoulutuksia kuin viime vuonna.

– Nyt on 20 ja silloin 15, joten noususuuntaa on havaittavissa, hän toteaa.

Avoimen väylän kohteita

Suurin osa syksyn hakukohteista yliopistoissa on niin sanottuja avoimen väylän hakukohteita, joissa edellytetään vaihtelevia määriä aiempia opintoja.

Eniten koulutusväyliä on syksyllä auki Jyväskylässä, muun muassa humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa historiassa, kirjoittamisessa ja musiikkiterapiassa.

Suoraan toiselta asteelta voi Jyväskylän yliopistossa hakea opiskelemaan informaatioteknologian tiedekuntaan tietotekniikkaa, jossa on tarjolla 30 aloituspaikkaa.

Vaasan yliopistoon on tänä syksynä mahdollista hakea kasvuyrityksen johtamisen sekä sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelmiin. Valinta perustuu hakijan aikaisempaan korkeakoulututkintoon ja -opintoihin.

Itä-Suomen yliopiston koulutuksista syksyllä on jaossa paikkoja ainoastaan julkisoikeuteen. Hakijalta edellytetään aikaisemmin suoritettuja korkeakouluopintoja.

Eniten sosiaali- ja terveysalalla

Väistön mukaan syksyn opiskelijahaku on perinteisesti painottunut yliopistoja enemmän ammattikorkeakouluihin. Eniten aloituspaikkoja on nytkin ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalalla.

Ammattikorkeakouluissa on haettavana sekä päivätoteutuksena että monimuotototeutuksena järjestettäviä koulutuksia.

Syksyn yhteishaussa on tarjolla pääasiassa suomenkielistä koulutusta.

Yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen hakukohteeseen, jotka hakijan on laitettava hakulomakkeella mieluisuusjärjestykseen.

Tänä syksynä hakijan ei tarvitse lähettää enää liitteitä postitse, vaan ne voi tallentaa suoraan hakemukselle.

Haku päättyy keskiviikkona 19. syyskuuta kello 15. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa Opintopolku.fi.