Ylipäällikkö järjestää työhaastattelun kenraaleille – tässä ovat vaihtoehdot Jarmo Lindbergin seuraajaksi Puolustusvoimien komentajana

Pääesikunnan päällikkö Timo Kivinen (vas.), maavoimien komentaja Petri Hulkko, operaatiopäällikkö Eero Pyötsiä ja strategiapäällikkö Kim Jäämeri ovat ehdolla puolustusvoimien komentajaksi.

Anita Simola

Puolustusvoimain uuden komentajan nimitys lähenee.

Nykyinen komentaja, kenraali Jarmo Lindberg ei hae jatkokautta, vaikka hänellä ikänsä puolesta olisi ollut mahdollisuus.

Puolustusvoimien ylipäällikkö, tasavallan presidentti Sauli Niinistö pelaa varman päälle.

Lännen Median puolustushallinnosta saatujen tietojen mukaan presidentti järjestää tiettävästi tällä viikolla kandidaateille henkilökohtaisia haastatteluja. Hän toimi samoin kenraali Lindbergin valinnan aikoihin.

Puolustushallinnossa tällaista prosessia pidetään hyvänä. On eri asia paneutua ehdokkaisiin henkilökohtaisissa haastatteluissa kuin nimittää uusi komentaja ulkopuolisten arvioiden perusteella.

Kärkikaksikko tasoissa

Komentajakilvassa on neljä varteenotettavaa ehdokasta.

He ovat pääesikunnan päällikkö Timo Kivinen, maavoimien komentaja Petri Hulkko, operaatiopäällikkö Eero Pyötsiä sekä strategiapäällikkö Kim Jäämeri. Kaikki ovat kenraaliluutnantteja.

Tästä nelikosta kärkikaksikoksi on valikoitumassa useiden lähteiden mukaan Kivinen ja Hulkko. Kivinen täyttää tänä vuonna 60 vuotta, Hulkko on häntä pari vuotta nuorempi. Käytännössä Kivinen ehtisi toimia komentajana lähes täyden viisivuotiskauden.

Molemmilla kenraaleilla on näyttävä urakehitys.

Kivisen puolesta puhuu se, että pääesikunnan päällikkyydestä on luontevaa siirtyä komentajaksi. Lisäksi hän on ollut nykyisen pestinsä takia paljon tekemisissä ylipäällikön kanssa. Yhteistyölle on jo valettu pohja. Aiemmin Kivinen on ollut puolustusvoimien strategiapäällikkönä. Joukkoja hän on komentanut Karjalan prikaatissa.

Kadettikoulusta Kivinen tuli ulos kurssinsa priimuksena. Hän on osallistunut Yhdysvalloissa erittäin vaativalle Airborne and Ranger -kurssille, jonka moni jättää kesken rasittavuuden takia.

Poliittinen peli tuttua

Hulkolla on takanaan muun muassa Utin jääkärirykmentin komentajan kausi. Merkittävä työrupeama osuu vuosille 2008–2011, jolloin hän oli puolustusministerin sotilasneuvonantajana ministeriössä. Hulkko oli ensimmäinen tässä uudessa tehtävässä.

Tämän työn ansiosta hänellä on vahva näkemys siitä, miten poliittiset prosessit etenevät. Tämä voi olla yksi merkittävä kannus nimitykselle.

Myös puolustusvoimien operaatiopäällikkö Eero Pyötsiä on listattu komentajaputkeen. Ura on hänelläkin komea: Kaartin pataljoonan komentajasta yksikön johtajaksi puolustusministeriöön.

Jäämerellä aikaa

Jäämeren nimi on pyörinyt spekulaatiossa vuosikaudet. Ura on ollut luotisuora kohti korkeinta virkaa, mutta monet ennustavat, että vielä ei ole hänen vuoronsa.

Jäämeri on syntynyt vuonna 1964, joten hän ehtii vielä seuraavalle kierrokselle. Jäämeren jäähyä puoltaa myös se, että hän edustaa Lindbergin tavoin ilmavoimia. Puolustusvoimissa ei lämmetä sille, että komentajana olisi peräkkäin kaksi ilmavoimien kenraalia.

On myös uumoiltu, että hävittäjähankinta merkitsisi parempia asemia ilmavoimien komentajaehdokkaille. Tämä ajatus ammutaan alas. Hankintaa vie eteenpäin iso asiantuntijajoukko.

– Ei se hävittäjäkauppa nyt sentään kaikkea ratkaise, puolustushallintoa läheltä seuraava täräyttää.

Maine ryvettyi puolustushaaralta

Ilmavoimat ei muutenkaan ole kovassa huudossa Lemmenjoen jupakan takia. Maine ryvettyi harjoituksessa, jossa Karjalan lennoston ex-komentaja Markus Päiviön kerrotaan käyttäytyneen epäasiallisesti.

Vyyhti lähti auki ja valtakunnansyyttäjä on sittemmin nostanut syytteet Päiviötä ja ilmavoimien komentaja Seppo Eskelistä vastaan.

Komentaja Lindbergin kerrotaan saaneen tietoa Lemmenjoen tapahtumista kuukausia ennen esitutkinnan aloittamista.

Läpihuutojuttu ei lainkaan

Vielä viime syksynä moni uumoili, että Lindberg olisi kahden kauden komentaja. Ylipäällikön ja Lindbergin välejä kuvailtiin tuolloin mutkattomiksi.

Jo ennen Lemmenjoen sotkua tehty soittokierros paljasti, että pinnan alla oli pientä kuplimista. Osa oli tuolloin sitä mieltä, että Lindbergin toinen kausi ei ole läpihuutojuttu.

Uusi komentaja on tarkoitus nimittää maaliskuussa. Mikään nimistä ei ole satavarma; yllätyskortti pitää ottaa huomioon tässäkin pelissä.

Artikkelia on oikaistu 14.2. kello 11.00. Presidentti Niinistö haastatteli ehdokkaat jo edellisen komentajan valinnan aikaan.