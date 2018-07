Pori Jazz Sarrah Danziger

Alynda Segarra on Hurray for the Riff Raffin hengetär. Hän vastaa John Fogertylle ja Pete Seegerille, että sade saa jatkua ja kukat ovat kadonneet vain väliaikaisesti.

Alynda Segarra tietää, kuka keksi rakkauden

★ Tilaajalle Kulttuuri Julkaistu 21.7.2018 klo 09:00 | 0

Pori Jazziin saapuvan Hurray for the Riff Raffin hengetär sai vastattavakseen 12 laulujen nimistä poimittua kysymystä.

Nainen on yhtä kuin yhtyeensä ja yhtyeen musiikki yhtä kuin naisen elämää.