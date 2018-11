DOMENECH CASTELLO

Bob Dylan konertoi ensi kesänä Helsingissä.

STT

Helsinki

Lauluntekijöiden konkari Bob Dylan konsertoi Helsingissä ensi kesäkuussa. Nobel-palkittu artisti esiintyy Helsingin areenassa 24. kesäkuuta.

Tapahtuman lipunmyynti alkaa tiistaina 4. joulukuuta Ticketmasterissa.

77-vuotiaan Dylanin musiikkiura on kestänyt jo lähes 60 vuotta. Amerikkalaisen muusikon tunnetuimpiin lauluihin lukeutuvat Blowin’ in the Wind, The Times They Are a-Changin’, Like a Rolling Stone ja Knockin’ on Heaven’s Door.

Rolling Stone -lehti on listannut Dylanin kaikkien aikojen parhaiden artistien listalla toiselle sijalle The Beatlesin jälkeen.

Dylanin tuorein levy on marraskuussa ilmestynyt Bootleg-albumisarjan julkaisu, More Blood, More Tracks – The Bootleg Series Vol 14.

Bob Dylan nähtiin viimeksi Suomessa omassa konsertissa kesäkuussa 2008, silloinkin Helsingin areenassa.