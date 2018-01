Bourbon Street on nykyisin Hurriganesin soitetuin kappale

Hurriganesin laulusolisti Remu Aaltonen täyttää tänään 70 vuotta.

STT

Helsinki

Bourbon Street on nykyään Hurriganes-yhtyeen soitetuin kappale, kertoo tekijänoikeusjärjestö Gramex.

Bourbon Street julkaistiin levyllä 10/80 vuonna 1980.

Toiseksi suosituin Hurriganes-kappale on I Will Stay vuodelta 1974. Kolmanneksi nousee My Only One vuodelta 1975. Neljännellä sijalla on Roadrunner ja viidentenä Get On, molemmat vuodelta 1974.

Hurriganesin laulusolisti Remu Aaltonen täyttää tänään 70 vuotta. Remu kertoo Gramexille, että suosikkikappaleiden lista ei ole hänelle yllätys.



– Tämä vastaa tietoani siitä, mitkä ovat jengin feivoritteja, hän sanoo.

Tämän hetken suosion valossa vuonna 1974 julkaistu Roadrunner oli Hurriganesin hittipitoisin levy. Peräti viisi soitetuinta kappaletta kymmenestä on Roadrunner-levyltä. Kaikkiaan Hurriganesin ja Remun kappaleet ovat soineet radioissa yli 30 000 kertaa tällä vuosikymmenellä.

Gramexin selvitys kertoo Hurriganes-yhtyeen kappaleiden radiosoitosta vuosina 2011-2017. Selvitys koskee yksityisiä radioasemia, eli Yle ei ole mukana.