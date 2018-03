Entinen pääjohtaja kiistää, että Kenneth Greven harjoittamasta seksuaalisesta häirinnästä olisi valitettu: En käytä sitä termiä

Kenneth Greve on ollut Kansallisbaletin taiteellinen johtaja vuodesta 2008. Nyt useat tanssijat syyttävät häntä seksuaalisesta häirinnästä.

Ida Roivainen

Kansallisoopperan entinen pääjohtaja Päivi Kärkkäinen sanoo Lännen Medialle, että Kansallisbaletin taiteellisesta johtajasta Kenneth Grevestä tehtiin nimettömiä valituksia myös Kärkkäisen johtajakaudella. Kärkkäinen aloitti Kansallisoopperan pääjohtajana vuonna 2007 ja jää eläkkeelle keväällä 2018. Uusi johtaja Gita Kadambi on jo aloittanut tehtävässään.

– Kaikki mitä tietoon on tullut minun aikanani, on käsitelty ihan meillä olevan prosessin mukaisesti. Siellä oli jo vuodesta 2011 käytössä ohjeistus ”Hyvä käytös sallittu”, jonka mukaan joka ikinen esille tullut tapaus käsiteltiin, Kärkkäinen sanoo.

Kansallisooppera ja -baletti tiedotti tänään aamulla, että se on vapauttanut Greven esimiestehtävistään, koska tanssijat ovat nostaneet esille Greven epäasiallisen käytöksen.

Tiedotteen julkaisemisen jälkeen Helsingin Sanomat julkaisi jutun, jossa seitsemän balettitanssijaa kertoi nimettömänä, että Greve on vihjaillut epäsopivista asioista, kosketellut, kiusannut ja harjoittanut seksuaalista häirintää. Myös Lännen Media sai viime viikolla nimettömän vihjeen seksuaalisen häirinnän epäilyistä.



Voitteko vahvistaa, että balettitanssijoiden keskuudessa olisi tapahtunut seksuaalista häirintää Kenneth Greven osalta?

– En tällaista vahvista. Olen saanut nimettömiä kirjeitä muun muassa ja nimettömien kirjeiden käsittely on aika vaikeaa, mutta joka ikinen tapaus, joka esille tuli, käsiteltiin prosessin mukaisesti, Kärkkäinen sanoo.

Pitääkö kuitenkin paikkansa, että sinun johtajakautesi aikana olisi tullut valituksia balettitanssijoilta siitä, että Kenneth Greve olisi seksuaalisesti häirinnyt heitä?

– Jos puhutaan nimettömistä kirjeistä, niin mietipä itse, miten nimettömiin kirjeisiin voi suhtautua. Silloin on sana sanaa vastaan, eikö? Ne on kaikki käsitelty sillä tavalla kuin niitä on voitu käsitellä.

Mutta tällaisia asioita kuitenkin on niissä nimettömissä kirjeissä tuotu esille? Että Kenneth Greve olisi seksuaalisesti ahdistellut balettitanssijoita?

– En käytä sitä termiä. Käytän epäasiallista käytöstä, termiä, jota käytettiin tänään myös siinä tiedotteessa.

Mitä tähän epäasialliseen käytökseen sisältyy? Onko se puhumista vai fyysistä ahdistelua?

– En lähde avaamaan sitä.

Eikö se ole aika tärkeää siinä vaiheessa, jos johtoasemassa olevassa henkilö käyttäytyy epäasiallisesti, että määritellään, mitä epäasialliseen käytökseen kuuluu?

– Silloin kun vuosia sitten asioita käsiteltiin, pyrittiin mahdollisimman tarkoin määrittelemään.

Mitä niihin silloin kuului? Oliko se sanallista vai fyysistä vai sekä että?

– En lähde avaamaan. Nykyinen johto saa ottaa kantaa nykyiseen tilanteeseen.

Mutta te olitte silloin johtajana, kun näitä valituksia tuli. Eikö se silloin ole teidän tehtävänne ottaa siihen kantaa?

– Olen ottanut silloin kantaa ja olen hoitanut asian aivan asianmukaisesti.

Vielä varmistan: olette saaneet valituksia nimettöminä ja ne ovat teidän mukaanne olleet epäasialliseen käytökseen liittyviä, mutta ette vahvista että kyseessä on seksuaalinen ahdistelu?

– En vahvista. Epäasiallisen käytöksen vahvistan. Ja toistan, että se on ollut nimetöntä. Kukaan ei ole siinä vaiheessa tullut nimellään esiin kertomaan. Silloin kun on kyse nimettömistä kirjeistä, niitähän voi kirjoittaa myöskin ihan vain pahassa tarkoituksessa. Silloin on sana sanaa vastaan, ja sen asian tutkiminen on äärettömän vaikeaa. Olen ollut koko tanssijajoukolle puhumassa siitä, että tarvitaan todisteita, tarvitaan tietoa enemmän ennen kuin niitä voidaan käsitellä.

Keskusteltiinko asiasta silloin myös Kenneth Greven kanssa?

– Kyllä. Silloin oli sana sanaa vastaan. Hän ei tunnistanut. Greven kanssa keskustelimme vakavasti hänen toimintatavoistaan ja siitä, millainen käytös on epäasiallista. Tilanteesta on keskusteltu myös kaikkien tanssijoiden kanssa.

Nykyjohto ei tiennyt ahdistelusta

Kansallisoopperan ja -baletin nykyinen pääjohtaja Gita Kadambi ei ollut tietoinen Kenneth Greven harjoittamasta seksuaalisesta häirinnästä, kun Greve päätettiin vapauttaa esimiestehtävistään.

– Olen ollut tässä vasta kaksi kuukautta, en siis tiennyt häirinnästä enkä nimettömistä kirjeistä. Kirjeistä kuulin vasta viime viikolla Päivi Kärkkäiseltä, kun tätä asiaa alettiin selvittää, Kadambi sanoo Lännen Medialle.

Kadambi ei osaa vielä sanoa, tullaanko Helsingin Sanomissa esiin tulleiden tanssijoiden kertomusten perusteella tekemään jatkotoimenpiteitä Greven suhteen.

Greven esimiestehtävistä vapauttaminen liittyi Kadambin mukaan ainoastaan sanalliseen epäasialliseen käytökseen. Seksuaalisesta häirinnästä ei siis ollut nykyjohdossa tietoa.

– Se liittyi nimenomaan puheen tasolla asiattomaan kommentointiin. Esimerkiksi ulkonäköön ja tanssijoiden yksityiselämän piiriin, Kadambi sanoo.

Kadambi on myös sitä mieltä, että entinen johto on toiminut asiassa parhaansa mukaan.

– Ne ovat olleet nimettömiä ne aiemmat kertomukset. Ne ovat olleet hyvin hankalia työnantajille. Siinä on aika kädetön, mitä silloin voi tehdä. Käsitykseni on se, että Päivi Kärkkäinen on niihin reagoinut ja käynyt vakavasti ne keskustelut Kennethin kanssa.

– Tämä päätös oli Kennethin kanssa yhteistyössä tehty. Todettiin, että työrauhan ja työhyvinvoinnin kannalta on parempi, ettei hän jatka tehtävässään. Olen ollut siitä tyytyväinen, että tässä on aidosti tehty yhteistyötä Kennethin ja luottamusmiesten, baletin johtokunnan sekä koko tanssijaporukan kanssa. Siksi toivon, että saisimme rauhassa työstää asiaa eteenpäin talon sisällä.

Lännen Media ei tavoittanut Greveä kommentoimaan, koska hän on Kadambin mukaan pois maasta ja lomalla. Greve kuitenkin antoi aiemmin tiedotteen, jossa hän pyytää käytöstään anteeksi tanssijoilta ja Kansallisbaletilta, ja jossa hän toivoo, ettei hänen käytöksensä vahingoita Kansallisbaletin mainetta ja tulevaisuutta Suomessa.