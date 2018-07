Harmaiden ja nuorien pantterien rytmikäs sanailu viihdyttää Paltaniemen teatterissa

Sanna Heinonen

Kolmannen sektorin pienen aktiivit Leenu (Iita-Liinu Seppänen) ja Liinu (Meeri Mikkonen) jumppauttavat harmaita panttereita Valttia (Esko Piippo), Hilja-Aurooraa (Tuula Suojärvi) ja Lauria (Toivo Leinonen) Paltaniemen teatterin esityksessä.

Paltaniemen teatteri: Harmaat pantterit

Paltaniemen teatteri on tarttunut suosittuun Heikki Lundin käsikirjoittamaan näytelmään Harmaat pantterit. Anne Ballinin ohjauksessa ja osin käsikirjoittamana komediasta on kehkeytynyt Paltaniemellä viihdyttävä esitys. Nauru raikaa katsomossa useaan otteeseen.

Sinällään aihe on vakava: se pureutuu vanhustenhoidon tilaan ja kysyy, millaista arvoa vanhuksille annetaan nykypäivänä. Näytelmän miljöö on kuvitteellinen Käpyhovin palvelukoti, joka Paltaniemen esityksessä sijaitsee jossakin Pohjois-Suomessa. Ballini on tuonut käsikirjoitukseen omat paikalliset mausteensa: esityksessä esimerkiksi viitataan Koti-Kajaanin Kuuloluuri-palstasta tuttuun Mersumieheen.

Näytelmän alussa palvelukotia pitää tiukissa ohjaksissaan johtaja Tyyne ”Mälli” Mällinen (Reijo Kontio), joka odottaa varhaiseläkkeelle pääsemistä ja häipymistä Mallorcalle nauttimaan piña coladaa. Aisaparinaan hänellä on työhönsä tympääntynyt sairaanhoitaja Maija Orava (Kaisa Taskinen). He ovat tottuneet pumppaamaan vanhuksiin unilääkkeitä ja rauhoittavia, jotta työ olisi helpompaa. Rääväsuinen asukas Lauri (Toivo Leivonen) yrittää vielä panna vastaan, mutta toiset vanhukset ovat jo antaneet aika lailla periksi. Konflikti syntyy, kun Mällisen tilalle on valittu intoa puhkuva humaani johtaja Ilona Huttunen (Terttu Kvist) ja kun taloon tulee aputytöksi stadilainen Kikka Kolmonen (Hanna Möttönen), jolla on sydän paikallaan. Kun siihen lisätään vielä rakkaustarinoita ja maallikkosaarnajaa, on kunnon kesäteatteriesitys valmis.

Esityksen ehdoton vahvuus on taitavassa sanailussa. Kielenkäyttö on nokkelaa, ja Anne Ballinin tarkasti rytmittämässä ohjauksessa esitys pääsee parhaimmillaan kunnon sitcomimaiseen menoon. Esimerkiksi kohtaukset, joissa pizzayrittäjä Aldo (Joni Sihvola) on vauhdissa, saavat nauramaan. Näyttelijäntyö oli kautta linjan oivallista ainakin ensi-illassa. Esimerkiksi Hanna Möttönen oli hyvin ilmeikäs Kikka Kolmosen roolissa. Minua riemastuttivat erityisesti Iita-Liinu Seppänen Leenuna sekä Meeri Mikkonen Liinuna.

Näytelmän pääjuoni on suhteellisen ohut, jota paikkaillaan näytelmän loppupuolella runsailla sivujuonilla ja käänteillä turhankin kanssa.

Paikoin näytelmä uskaltautuu raapaisemaan naurun pintaa syvemmälle. Silloin palvelukodin vanhuksista paljastuu surua, yksinäisyyttä ja kyynisyyttäkin. Mielestäni vaikeita tunteita, elämänkohtaloita ja vanhustenhoidon karuutta olisi voinut näytelmässä näyttää enemmänkin.

Kaiken kaikkiaan Paltaniemen Harmaat pantterit on letkeää, sujuvasanaista teatteria, jota katsoessaan ei pääse puutumaan. Jos arvostelutähdistöön kuuluisi puolikkaita, tämä näytelmä saisi sen kolmen tähden päälle.

Näytelmän musiikkivalinnat ovat oivallisia. Kavalkadiin kuuluu niin vanhaa iskelmää kuin 1990-luvun diskojumputusta Aquaakin. Näytelmän humaania sanomaa vahvistaa keväällä kuolleen nuoren ruotsalaistähden Aviciin Hey Brother -biisi, jossa luvataan auttaa.

