Ilta täynnä sävyjä

Pianisti Nino Gvetadze ja basso Peter Walker esiintyivät maanantain konsertissa.

Mielenmaisemia, 22.7. Kuhmo-talo

Maanantain konsertti houkutteli pohtimaan sävyjä ja pieniä eroja.

Alkusoittona aiheeseen oli Luigi Boccherinin Kitarakvintetto D-duuri G. 448, ”Fandango”. Alberto Mesircan soitossa ei ollut mitään vikaa, mutta useimmiten tällaiset kappaleet kuullaan vähän vahvistetun kitaran soinnilla tai äänitteiltä, joissa kitara on nostettu jalustalle. Akustisessa tilanteessa näin ei ole. Kitara on yksi soitin muiden rinnalla ja tuo lähinnä uusia sävyjä yhtyeen soittoon. Näin Boccherini on asian kirjoittanut, vaikka jousisoitinten volyymi onkin hänen ajoistaan hieman kasvanut. Enpä siis ihmettele, jos osa yleisöstä olisi halunnut kitaralle hieman teknistä tukea balanssin parantamiseksi.

Sävyjen yksityiskohtiin vei myös Ludwig van Beethovenin Pianotrio B-duuri op. 11, ”Gassenhauer”. Trio on sävelletty alkuaan pianolle, klarinetille ja sellolle, mutta varsin usein klarinetti korvataan tämän esityksen tapaan viululla ja toisinaan sellon tilalla kuullaan fagottia. Kaikki kombinaatiot ovat tavallaan oikeita mutta yllättävänkin erilaisia. Storioni-trion soitossa korostui soitinvalinnan ansiosta pianon ja jousten vastakkaisuus, klarinettiversiossa taas on enemmän kyse kolmen itsenäisen soittajan vuoropuhelusta. Storioni on onneksi lempitriojani, joten heidän soitossaan on aina imua ja lentoa, jopa Beethovenin joskus hieman pitkiksi venähtävissä variaatioissa.

Gustav Mahlerin Der Shildwache Nachtlied puolestaan on alkuaan baritonille ja orkesterille tehty teos, josta säveltäjä toki alusta alkaen suunnitteli myös pianoversiota. Nyt kuultiin basso Peter Walkerin ja pianisti Nino Gvetadzen tulkinta, joka nousi pehmeästä lyyrisyydestä metalliseen voimaan. Bassolle laulun ääniala on vähintään haastava, mutta loppua kohden nouseva voimakkuus sai Walkerin alussa vähän aran soinnin toimimaan todella hyvin.

Yksi konsertin ja koko päivän huippuhetkiä oli Luciano Berion Folk Songs, jossa mezzosopraano Victoire Bunel sai loistaa erittäin sävykkään ja tyylikkään kamariyhtyeen tukemana. Vahvasta modernista otteesta tunnettu säveltäjä hallitsi työnsä kaikki aspektit hienosti. Näiden kansansävelten taustana oli huilun, klarinetin, alttoviulun, sellon, lyömäsoitinten ja harpun muodostama vaihteleva mutta hienostunut ja välillä hauraskin kudelma. Vaikka soittajia oli peräti seitsemän, jäi laulaja vain aavistuksen jalkoihin ja senkin vähän vauhdikkaassa ja vähän turhan kiltisti lauletussa finaalissa. Pieni helmi laulusarjojen maailmassa oli toivottavasti omiaan hälventämään nykymusiikin herättämiä ennakkoluuloja.

Klarinettimusiikin ystävät ovat tänä vuonna päässeet nauttimaan Christoffer Sundqvistin ja Lauri Sallisen pienestä kilpalaulannasta, kun nuoret mestarit ovat ilta toisensa jälkeen ilahduttaneet yleisöä hienoilla tulkinnoillaan. Tällä kertaa oli Sallisen vuoro, ja näistä kahdesta hän ehkä soveltuikin paremmin Sergei Prokofjevin Alkusoittoon heprealaisesta teemasta c-molli op. 34. Riemukas yhteissoitto Elina Vähälän, Adrian Ibañez-Resjanin, Ivan Vukčevićin, Joona Pulkkisen ja Valeria Resjanin kanssa oli mainio tapa päättää sävyjä täynnä ollut ilta.

