Jalkapallo on huikeaa kulttuuria

Vera Arjoma

Sunnuntaina se sitten päättyy ja on taas odotettava neljä vuotta. Jalkapallon MM-kisat. Eurooppalaisille suurten futisturnausten ystäville lohtua on luvassa kuitenkin jo kahden vuoden päästä, kun EM-kisat koittavat.

Tiedän, tiedän: on Veikkausliigaa, Mestarien liigaa, Valioliigaa, Bundesliigaa ja Espanjan La Ligaa. Mutta ne eivät ole sama kuin pitkään ja hartaasti odotetut suurturnaukset. Jalkapallokisojen mahtivoimasta kertoo sekin, että niistä on tehty kulttuurisia ja sosiologisia tutkimuksiakin. On jopa selvitetty, lisäävätkö MM- ja EM-turnaukset onnellisuutta.

Kirjailija, kriitikko, esseisti Tommi Melender lainaa Onnellisuudesta -esseekokoelmassaan Simon Kuperin ja Stefan Szymanskin Soccernomics-teosta, jonka mukaan jalkapallon MM- ja EM-turnausten aikana itsemurhien määrät vähenevät Euroopassa. Tilastodataan perustuen he tulevat siihen tulokseen, että suuret turnaukset voivat lisätä ihmisten onnellisuutta.

Tommi Melender puolestaan pohtii, että MM-turnaukset lisännevät onnellisuutta yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen vuoksi.

Jalkapallo on monen kulttuuri-ihmisen lempiurheilulaji. Esimerkiksi joukko suomalaisia kirjailijoita perusti 2000-luvun alussa jalkapallo- ja kulttuuriseuran FC Kynä ry:n. Musiikki- ja viihdealalla pidetään vuosittain Rockfutis-turnaus. Esimerkiksi edesmennyt muusikko, lauluntekijä, toimittaja Gösta Sundqvist oli intohimoinen jalkapallon harrastaja.

Tämänkin vuoden MM-kisoja on moni kirjailija, kustannustoimittaja, taiteilija ja muusikko kommentoinut Twitterissä taitavin sanankääntein. Muun muassa kirjailija Jari Tervo ja muusikko Tommi Lindgren ovat olleet hyvin aktiivisia. Kustannustoimittaja ja kirjailija Antti Arnkil puolestaan on kertonut käynnissä olevien MM-kisojen tehneen hänestä futiksen ystävän.

Mistä siis kyse? Miksi jalkapallo ja suuret turnaukset vetävät puoleensa?

Omalta kohdaltani kyse on jännityksestä, nostalgiasta ja yhteisöllisyydestä, mutta jalkapallon seuraaminen on myös kulttuurikokemus: Joukkueiden kuviot ja liikkuminen kentällä ovat mitä hienointa koreografiaa. Taktiikat ja strategiat ovat kuin kaunokirjallisista teoksista. Valmentajat ja joukkueenjohto seisovat kentän laidalla käsikirjoittajina ja ohjaajina. Tänä vuonna on taas puhuttu näyttelemisestä. Jos Oscaria ojennettiin aiemmin Cristiano Ronaldolle, tässä turnauksessa se mennee Neymarille.

Sitten olemme me yleisö. Aivan kuin rock-konsertissa, antiikin amfiteatterissa tai aikoinaan italialaisissa oopperataloissa – tunteet käyvät ja käänteet vievät mukanaan. Ja kaiken tämän kruunaa se, että kyseessä on harvinainen herkku: vain neljän vuoden välein saatava.

Eikä sovi unohtaa sitä, että futis on tasa-arvoinen laji: se vaatii vain pallon ja pelaajia.