Ville Juurikkala

Kaikki alkoi pojasta ja kitarasta. Mies ja kitara on Juha Tapion mielestä edelleenkin laulaja-lauluntekijälle erinomainen kokoonpano. Levynjulkkarikiertueella Tapiota säestää neljä muuta muusikkoa.

Juha Tapio ei ole ehtinyt juhlimaan menestystään

★ Tilaajalle Kulttuuri Julkaistu 26.2.2019 klo 22:00 | 0

29 konserttisalikeikan kiertue myytiin hetkessä loppuun. Kajaanin Kaukametsässä lauantaina kaksi konserttia.Levy Pieniä taikoja esittelee hieman erilaisen muusikon.

Juha Tapio on tainnut saavuttaa jo urallaan melkein kaiken mahdollisen. On Emmoja, on muita palkintoja, on erinomaisesti myyneitä