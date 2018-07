Kirjastokäynnit ovat vähentyneet Kainuussa. Sekä käynti- että lainausluvut ovat jatkaneet jo useamman vuoden laskuaan selviää Pohjois-Suomen aluehallintoviraston selvityksestä.

Käynnit ovat vähentyneet 1,5 prosenttia ja lainaukset 6,4 prosenttia vuoden aikana.

Erityisesti viime vuonna suosiotaan menettivät musiikkiäänitteet ja elokuvat.

Selvityksessä arvellaan, että suoratoistopalveluiden, kuten Netflixin, Spotifyn ja Yle Areenan suosio syö kirjaston lainauslukuja.

Kirjastojen hankinnat ovat vähentyneet Kainuussa.

Selvityksen mukaan kirjastot ja asiakkaat panostavat kuitenkin lasten lukutaitoon.

Kainuussa lastenkirjojen hankinta säilyi suunnilleen ennallaan ja lastenkirjojen lainaus laski selvästi vähemmän kuin aikuisten kirjojen lainaus.

Pohjois-Pohjanmaalla aikuisten kirjojenkin lainaus pysyi suunnilleen ennallaan, mutta lasten tietokirjojen lainaus kasvoi 4,6 prosenttia ja kaunokirjojen 2,2 prosenttia.

Kainuussa lasten tietokirjojen lainaus pysyi ennallaan mutta kaunokirjojen lainaus laski 3,6 prosenttia.

Myös kirjastojen aukiolotuntien määrä on hieman laskenut Kainuussa. Aluehallintonviraston mukaan muutosta on luvassa, sillä omatoimiaukioloaikaa on tulossa kirjastoihin lähes kaikissa kunnissa Kainuussa. Kirjastokäyntejä asukasta kohden on Pohjois-Pohjanmaalla hiukan enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Pitkien matkojen Kainuussa käydään kirjastossa hiukan keskimääräistä harvemmin. Kokonaislainaus asukasta kohden Kainuussa on edelleen hiukan koko maan keskiarvoa korkeampi.

E-kirjojen käyttö on jatkanut kasvuaan. Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla kasvu oli vielä suurempaa kuin koko maassa keskimäärin.

Sähköisiä kirjoja käytettiin Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla yhteensä noin 20 000 kertaa, kun samalla paperisia kirjoja lainattiin 8,3 miljoonaa kertaa.

Oulun kaupunginkirjasto on saanut Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta valtionavustusta keväällä hankkeelleen, jonka tavoitteena on Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueellinen eKirjasto. EKirjaston perustamisella parannetaan alueen asukkaiden tasa-arvoa e-aineistopalveluissa.