Kolumni: Antakaa meidän leikkiä kielillämme, pliis!

Seppo Turunen

Kielipuristit kautta maan ovat yhtyneet. He ovat huomanneet hirmuisen epäkohdan ja ilmiselvän vääryyden. Kanssapuhujat eivät tyydykään käyttämään kieltä niin kuin sitä on aina käytetty.

Aina? No ei tod.

Helsingin Sanomien lukijat purkivat perjantaina sanaista arkkuaan, kun ovat saaneet niin inaf anglismeista ja sinä-passiivista, joita heidän herkät korvansa joutuvat päntiönään kuuntelemaan.

Sä et saa sanoa soulaastsiison etkä oumaigaad siitä yksinkertaisesta syystä, ettei suomen kieli nyt vain vörki silleen.

Eikö muka?

Olenhan minä huolestunut vaikkapa siitä, miten englanti valtaa alaa tieteellisissä julkaisuissa, mutta yrittäkääpä itse saada väitöskirjaanne tuleva artikkeli läpi Science-lehdessä suomeksi. Voisivat vertaisarviot jäädä tekemättä.

Siitä olen kuitenkin mitä jyrkimmin eri mieltä, ettemme saisi leikkiä kielillämme. Ettemme saisi luoda ja rakentaa, kokeilla ja rikkoa, hauskuttaa ja vihastuttaa vaikka sitten englannin väännöksillä, ifniidiid.

Muutoksestahan kielessä on aina ollut kyse, vai onko joku teistä vielä sitä mieltä, että meidän suomemme on samaa kuin kirjakielemme luojan Mikael Agricolan suomi:

– Oppe nyt wanha / ia noori / joilla ombi / Sydhen toori.

Vaan vakavasti: puhe lienee se ihmisen ominaisuus, jolla olemme leikkineet enemmän kuin millään muulla upean hienolla taidollamme.

Jo muinainen hollantilainen kulttuurihistorioitsija Johan Huizinga kirjoitti vuonna 1938 leikkivästä ihmisestä, Homo ludensista pohtien sitä, miten tärkeä osa leikillä ja peleillä on aina ollut ihmisen kehityksessä.

Kieli puolestaan on tärkeä osa tuota leikkiä.

Meillä kotona on aina leikitty kielellä ja sanoilla. Joskus hävettää itseäkin, kun puhun julkisesti japanialaisista tai kun poika ihmettelee miljon-äärejä. Mureketta söimme ruusukaalien kerä.

Esikoinen loi omia sanojaan, minkä ehti. Kastikkeesta tuli kettakastia ja se lyheni näppärästi keskatiksi.

Mukavinta hänellä oli silloin, kun oma masu oli pomo ja pahinta, kun se oli litsi. Parasta minusta oli, kun jostakin syystä ärsyyntynyt tytär moitti minua pahimmalla herjalla, minkä tiesi: senkin litsimaha!

Sitä paitsi kieli yhdistää ja erottaa. Ne, joilla on vain heidän tuntemiaan yhteisiä sanoja, haluavatkin erottua muista tallaajista. Sitten, kun tulee uusia tallaajia, he luovat jälleen uusia sanojaan ja niin edelleen maailman tappiin asti. Ändörstuud?

Olemme aina lainanneet muista kielistä, ja luulenpa, että lainaamme edelleen.

On tietysti hirveää, kun tehtävänimikkeet muuttuvat englanninkielisiksi, mutta osaamme me suomeksikin. Minulla on tuttava, jonka viimeisin titteli konsulttiyhtiössä oli yleisten ja erityisten asioiden erikoisasiantuntija.

Repikääpä kuulkaa siitä.