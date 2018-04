Kolumni: Etkö ukki ymmärrä sarkasmia?

Seppo Turunen

Pääsin pääsiäisviikonloppuna puistoon lastenlasten kanssa. Yritin vimmatusti saada tarpeeksi vauhtia seitsemänvuotiaalle tyttärentyttärelle sellaisessa vehkeessä, jossa istutaan autonrenkaassa ja liu’utaan pitkin vaijeria.

Omasta mielestäni onnistuin ja kehaisin itseäni tytölle.

– Tosi hyvät vauhdit, tenava toisteli.

– Ihanko totta! ilahduin. – Onpa mukava kuulla, että onnistuin.



– Etkö ukki ymmärrä sarkasmia, tyttö töräytti.

Miksikö kerron tämän? Tietysti siksi, että olen ylpeä sanavalmiista tenavasta, mutta ennen kaikkea kuvatakseni, miten tarkasti lapset kuuntelevat aikuisten puheita ja miten tiukasti painavat keskustelut mieleensä.

Sarkasmi-kommentti osui ja upposi oikeaan paikkaan, vaikkei sanoja ihan varmasti tiennytkään, mitä tarkoitti.

Niin että kun puhumme lasten kuullen sitä ja tätä, milloin viljelemme vihapuhetta, milloin haukumme naapureita, joka ikinen sana painuu lapsen mieleen. Ja niin kuin painuvat sanat, uppoavat myös teot.

Hesari kirjoitti tällä viikolla siitä, miten väkivaltaisesti jotkut pienet lapset käyttäytyvät päiväkodeissa. Pilttien raivon kohteiksi joutuvat niin aikuiset kuin leikkitoverit.

Kysymys ei ole muutamista hajatapauksista, vaan Opettajien Ammattijärjestön kyselyn mukaan jopa puolet varhaiskasvattajista on kokenut väkivaltaa. Kysyä sopii, miten moni lapsi on joutunut aggression kohteeksi.

Tässäkin tapauksessa olen varma, että lapset ovat oppineet tavan reagoida jostakin. Eivät nykylapset ole syntyjään sen väkivaltaisempia kuin aikaisempien sukupolvien piltit.

En syytä erityisesti ketään, mutta milloin viimeksi olette katsoneet lapsille tarkoitettuja tv-ohjelmia? Ne metelöivät, eivätkä ne epäröi näyttää väkivaltaa. Vaikkapa Hayao Miyazakin Naapurini Totoron turvallisista tunnelmista ollaan valovuosien päässä.

Tällä viikolla on vihdoin alettu myös kysellä sosiaalisen median sosiaalisuuden perään. Termihän on ehdotonta uuskieltä, joka tarkoittaa ihan toista kuin on.

On tietysti totta, että vaihdamme siellä kuulumisia, minäkin kavereideni kanssa, ja vieläpä mukavia kuulumisia, mutta samalla some tarjoaa alustan hirvittävälle vihalle, katkeruudelle, valheille ja solvauksille.

Tuoreet selvitykset kertovat, että esimerkiksi Twitterissä valeuutinen jaetaan varmemmin kuin tosi, ja siellä sentään toimitaan pääasiassa omalla nimellä ja naamalla.

Sitä paitsi roskaan tottuu. Jos ja kun kuulee tai lukee törkeyksiä, turtuu helposti ja alkaa mennä porukan mukana.

Toki ihminen oppii muutenkin kuin mallista, mutta sanokaapa huviksenne, miksi sitten netin vihapuheista tuomion saaneista suurin osa (jälleen Hesarin selvitys) on perussuomalaisia poliitikkoja?