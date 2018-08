Kolumni: Oodi arjen ihmeille, lukijoille ja journalismille

Sanna Heinonen

Kävelen Kuhmo-talon käytäviä pitkin. Musiikki soi: harjoitukset ovat käynnissä. Jään istumaan ja kuuntelemaan.

Katselen vanhoja kirjoja Eino Leino -talon kirjapäivillä Paltaniemellä. Niiden tuoksu huumaa.

Ajan pyörällä Kajaanissa rantatietä pitkin. Asuntovaunun edustalla esiintyy katusoittaja. Soinnut soivat kauan mielessäni.

Uin Kajaanijoessa. Kesäniemen päässä nuoret kuuntelevat musiikkia. Aurinko paistaa.

Kainuu on tänä kesänä ollut täynnä kulttuuria. Kunhan vain on katsellut ympärilleen, havainnoinut ja kuunnellut. Pieniä helmiä, rauhoittumiskeitaita ja ilon lähteitä.

Monet tällaiset hetket eivät päädy kulttuurisivuille, julisteisiin ja esitteisiin, mutta ne ovat arjen luksusta, kulttuuria, jota emme edes monesti huomaa. Saatamme kulkea kirjastossa ja katsella näyttelyvitriinit ja -seinät sen kummemmin miettimättä, että olemme käyneet näyttelyssä. Kainuussa on tänä kesänä ollut torisoittoa, runovarttia, matkaoppaiden kierroksia ja näyttelyitä julkisissa tiloissa. Ei ole tarvinnut sentin senttiä, euron euroa.

Toimittaja on portinvartija, hän valitsee ja päättää, mitä juttuun tulee. Kulttuurituottaja puolestaan vaikuttaa siihenkin, mitä osastolla julkaistaan. Aina ei ole helppoa päättää: tila on rajallinen ja työntekijän repeäminen useampaan paikkaan samana päivänä sangen haasteellista, ellei jopa mahdotonta. Siksi joutuu kipeisiinkin tilanteisiin ja harmittelemaan, etteivät kaikki hienotkaan kulttuuriesitykset pääse esille.

Tämä kesä on ollut minulle erityinen – ja varsinkin tämä päivä. Siirryn toimittajan työstä toisiin tehtäviin. Olen työskennellyt alalla enemmän ja vähemmän lähes parikymmentä vuotta.

Olen tuntenut suunnatonta iloa tänä kesänä kierrellessäni Kainuussa, haastatellessani ja käydessäni kulttuuritapahtumissa. Olo on ollut kuin aikoinaan ensimmäisenä toimittajakesänä. Olen nähnyt monia asioita uudella tavalla ja miettinyt, mikä mielletään kulttuuriksi. Voisiko uintireissu Kesäniemessä olla sellainen? Voiko Tuupalan koulun ikkunasta kantautuva harjoitussoitto olla konsertti?

Minulle ne ovat olleet. Vaikkeivät ne ole lehteen päätyneetkään, mieleeni ne ovat jääneet syvästi.

Parinkymmenen vuoden aikana media ja toimittajantyö ovat muuttuneet paljon. Siitä huolimatta Suomessa on sanan- ja lehdistönvapaus suhteellisen hyvällä mallilla. Suurin kiitos mielestäni kuuluu teille lukijoille. Ilman lukijoita, tilaajia ja ilmoittajia ei journalismia yksinkertaisesti olisi. Samoin on kulttuurin laita. Suomessa on rikas, laaja kulttuurin kenttä. Välillä hommia tehdään miinuksella, välillä plussalla, mutta ilman katsojia, kuulijoita ja lukijoita ei olisi mieltä tehdä.

Arjen luksuksen huomaaminen puolestaan on meistä jokaisesta kiinni.