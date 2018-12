Kolumni: Tunsin itseni taas täysin ulkopuoliseksi

Seppo Turunen

Niinhän siinä taas kävi. Kansakunta juhli itsenäisyyspäivää, ja puolisoni siinä mukana, kun katselimme maailman oudointa, suhteellisesti suosituinta ja ehdottomasti pitkästyttävintä televisio-ohjelmaa Linnan juhlista.

Ajattelin kiivetä yläkertaan, heittäytyä pitkäkseni ja jatkaa Tieto-Finlandia -voittajan Seppo Aallon

Kapina tehtailla -kirjan lukemista. Valitsin kuitenkin toisin, varmaan velvollisuudesta. Istahdin sohvannurkkaan katsomaan kävelyä ja kättelyä ja kuuntelemaan järkyttävän tyhjänpäiväisiä haastattelunpätkiä.

Tunsin itseni taas täysin ulkopuoliseksi, kun eliitti juhli itseään.

Periaatteessa minulla ei ole mitään valittamista asemassani tai urassani.

Siinä mielessä kuulun itsekin eliittiin, että olen tehnyt töitä 13-vuotiaasta, enkä ole koskaan ollut päivääkään työttömänä.

Olen saanut nauttia upeasta suomalaisesta koulutuksesta aina niin pitkälle, että valmistuin aikoinaan yliopistosta maisteriksi. Jatkoakin suunnittelin, mutta raisu keskimmäinen tarvitsi peleihinsä jalkapallomaalivahdin, joten valitsin sen, enkä ole katunut.

Miksi sitten tämä eksistentiaalinen ongelma? Mistä ulkopuolisuus? Miksi samat tunteet, joita Albert Camus tilittää Sivullisessa?

Ehkäpä vika ei olekaan minussa. Ehkä vika on tavassa, jolla eliitti juhlii Suomea. Ehkä Suomen pitäisikin juhlia kansalaisiaan. Se taas vaatisi kokonaan erilaista näkökulmaa sadan vuoden historiaan, kuin millainen se nyt on.

Kun eliitti juhlii, tavalliset kansalaiset jäävät kaikesta paitsi. Miten työttömiä tai peruseläkkeellä kituuttavia vanhuksia tai vaikkapa puolisoaan hoitavia muistetaan? Ei mitenkään, ja se on, näin väitän vahvasti, tarkoituksellinen valinta.

Juhlilla tehdään eroa kansalaisten välille niin kuin aikoinaan tehtiin pöytätavoilla, kun oikeat ihmiset tiesivät, mikä on hummerihaarukka ja milloin siihen pitää tarttua, kun tavan kansa pisteli puuronsa puulusikalla.

Jos kysymys olisi vain jonkun turhautuneen Turusen tunnelmista, asian voisi vallan hyvin jättää käsittelemättä, mutta kun ei ole. Kysymys on vaikkapa konfliktia hakevien uusnatsien toimista.

Sama ulkopuolisuuden peikkohan sieltä pilkistää. Kun ei ole mitään, onpahan ainakin porukan turva.

Sitten käy niin, että koska edellisvuoden provokaatio tuntuu nyt liian pieneltä, tartutaan hakaristilippuihin, joiden hulmutessa huudetaan vapautta. Eihän tässä ole mitään järkeä, mutta eihän sitä kukaan etsikään.

Yksinkertaistan vielä.

Kymmenettuhannet Liverpoolin jalkapallojoukkueen kannattajat laulavat Anfield Roadin stadionin katsomossa ilta toisensa jälkeen, kuinka You Will Never Walk Alone.

Kun tyypeillä ei ole enää muuta, heillä on sentään jalkapallo.