Kolumni: Vain johdonmukainen illuusio tehoaa

Seppo Turunen

Pari viikkoa sitten kyselin tällä samaisella palstalla, että minkäpä teet, kun faktat eivät kiinnosta? Että vaikka kuinka väännämme lukijoille oikeaa tietoa, jotkut väittävät sitä välittömästi vääräksi.

Pysyttelin asiaa käsitellessäni varsin yleisellä ja arkisella tasolla, joskin kerroin, että haluaisin laajentaa Thomas Hobbesin yhteiskuntasopimusajattelua ja tietoa sen perustana ihan vain hyvään tahtoon yhteisen maailman rakentamiseksi.

Tämän jälkeen törmäsin totalitarismin syntyä ja propagandan tehoa tutkineen filosofi Hannah Arendtin (1906-1975) ajatuksiin.

Arendt pohtii samaa ongelmaa kuin minäkin yritin. Hänellä on vain varsin hyvä vastaus siihen, miksi faktat eivät kiinnosta.

Ylen Areenassa on nähtävissä dokumenttielokuva Hitlerin Hollywood. Dokumentti käy läpi sitä, miten johdonmukaisesti ennen kaikkea Josef Göbbels käytti elokuvaa natsien propagandan osana.

Dokumentin tekijät olivat kaivaneet Arendtilta nämä ajatukset:

– Propagandan tehoaminen osoittaa, etteivät ihmismassat usko näkyvään eivätkä edes kokemuksiinsa.

– Ihmismassoihin eivät tehoa faktat, eivät edes sepitetyt faktat, vaan ainoastaan johdonmukainen illuusio.

Miettikääpä, mitä ympärillänne näette.

Miettikää vaikka sitä, kuinka se, joka jaksaa johdonmukaisimmin pitää yllä illuusiota faktoista välittämättä, on vahvoilla.

Yhdysvaltain presidentti jatkuvine valehokuineen ja merkillisine Pohjois-Korea -tempauksineen on siitä erinomainen esimerkki, eikä itäisen naapurimme valtionpään machoilukaan ole muuta kuin illuusion ylläpitämistä.

Itänaapurissa tosin eläkeikiin puuttuminen tuli jo niin raskaasti ihmisten iholle, että vallitseva illuusio uudesta tsaarista sai aimo kolauksen.

Entäpä meillä? Vaikka joka ikinen paikka on täynnä tietoa ilmastonmuutoksesta ja vaikka me itse kukin huomaamme kuumista kesistä ja umpilumisista talvista, että jotakin on tapahtunut ja tapahtuu koko ajan, meillä on poliitikkoja, jotka johdonmukaisesti kiistävät ilmastonmuutoksen.

Ja tämä jos mikä perustuu johdonmukaiseen illuusioon eikä mihinkään muuhun.

Autoilla pitää saada ajaa entistä kovempaa. Dieseleiden pitää saada puksuttaa maailma täyteen typen oksideja.

Johdonmukaisimmillaan illuusio on, kun ajattelemme, että se mitä tapahtuu muualla, ei mitenkään vaikuta meihin.

Tähän samaan ajatusharhaan kompastuvat kaiken lisäksi ihmiset, jotka ovat mahdottoman huolissaan siitä, että elinkelvottomiksi muuttuvien alueiden ihmiset lähtevät liikkeelle ja tulevat tänne.

Ikään kuin ilmastonmuutoksella ja pakolaisuudella ei olisi mitään tekemistä keskenään.

Propagandassa ei olekaan.