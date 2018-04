Kolumni: Vihan puheet ennustavat vihan tekoja

Seppo Turunen

Olen kuluvan talven aikana kahlaamalla kahlannut kirjoja, joita on julkaistu sata vuotta sitten käydystä Suomen sisällissodasta. Tahti on ollut niin kova, että kotiväki on joskus yrittänyt toppuutella ja innostaa lukemaan jotakin kaunista ja somaa.

En ole innostunut.

Sen sijaan olen pohtinut paljonkin sitä, mikä vuoden 1918 tapahtumista kirjoitetuissa teoksissa kiinnostaa minua niin mahdottomasti. Tiedänhän minä mitä tapahtui, milloin tapahtui ja missä ja miksi.

Koska en ole ainut sisällissotakirjallisuutta ahminut, kirjoissa tai aihepiirissä on oltava jotakin sellaista, joka puhuttelee meitä, joiden kosketus traagisiin tapahtumiin on ainakin kolmen, jos ei jo neljän sukupolven päässä.



Torstai-iltana kevätpuroa pihalle kaivaessani ymmärsin, mikä on se kirjoja ja omia pohdintojani yhdistävä tekijä, joka vaivaa ja vaivaa. Se on viha.

En ole oikeastaan koskaan aikaisemmin tavoittanut ajatusta niin tarkasti kuin nyt, vaikka esimerkiksi Jari Ehrnrooth kirjoitti arkaaisesta vihasta väitöskirjassaan vuonna 1992.

Jo kirjan nimi, Sanan vallassa, vihan voimalla kertoo, että Ehrnrooth onnistui 36 vuotta sitten kädestä käteen leviäviä työväenlehtiä tutkimalla pohtimaan niinkin yksinkertaisen ilmiön kuin vihan vaikutusta sisällissotaan, sen syttymiseen ja sen jälkeisiin karmeisiin sotarikoksiin.

Toissapäivänä aloin lukea toista vihan merkitystä metatasolla pohtivaa kirjaa Hennalan naismurhat 1918, jossa Marjo Liukkonen kuvaa tarkasti, millaisen vihan voimalla Hans Kalmin porukka Suomen urheiluväen suuresti kunnioittama Lauri ”Tahko” Pihkala mukanaan raiskasi ja murhasi Hennalassa 220 punaista naisvankia.

Joku voisi ajatella, että yksi innoite Hennalan sotarikoksiin oli kirjailija Ilmari Kiannon

Keskisuomalaisessa huhtikuussa 1918 julkaisema kirjoitus punaisista naarassusista, jotka korpikirjailija vaati tappamaan ensiksi.

Innoittipa Kianto Kalmin tai muiden tappajien porukoita tai ei, lukivatpa vallankumoukseen nousseet punakaartit verta kentille vaatineita lehtisiä tai eivät, malli molemmissa tapauksissa oli sama: vihan puheet ennustivat vihan tekoja.

En epäile hetkeäkään, etteikö asia myös meidän ajassamme olisi samalla tavalla, ja siksi olen jumittunut pohtimaan vuoden 1918 vihaa ja vihan mahdollisuuksia nyt.

Meidän on entistä helpompi kylvää vihaa ympärillemme etenkin, kun Ilja Janitskinin tapaiset tyypit osaavat tehdä sillä rahaa.

Samaa pohtii kirjailija Harri István Mäki, joka pelkää sitä, mitä hänen äitinsä kotimaassa tällä hetkellä tapahtuu.

Hesarin haastattelema Mäki arvelee, että Victor Orbánin Unkarissa kehittyy jotakin, jota kukaan meistä ei ole nähnyt, jotakin, jota ei voi vielä edes sanallistaa.

– Paitsi yhden sanan voi, sen, joka on keskiössä. Se on viha.