Kuhmo hellii kuvataiteen ystäviä

Juha Neuvonen

Kuvataiteilija Samuli Heimosella on Kuhmo-talossa esillä muun muassa susi- ja koira-tematiikkaa pohtivia maalauksia. "Uudelleen kirjoitettu historia" on Heimosen uusimpia töitä. Kuva on otettu ripustamispäivänä.

Sanna Heinonen

Kuhmossa on menossa useita näyttäviä kuvataidenäyttelyitä. Taiteilijoiden Samuli Heimosen ja Pasi Karjulan teoksia on esillä Kuhmon Kamarimusiikkijuhlien yhteydessä. Karjula on kuvanveistäjä ja tila- ja käsitetaiteilija ja Heimonen taidemaalari, joka valittiin vuoden 2008 nuoreksi taiteilijaksi.

Kuhmo-talon aulaan on rakennettu taidekuja: Seinillä on Heimosen maalauksia ja grafiikkaa ja lattialla Karjulan suurikokoisia veistoksia. Karjulan töitä on myös Kamarimusiikkikeskuksen Galleriassa. Kuhmo-talon ja Gallerian näyttelyt ovat suunnitelleet Grafiiikanpajan Himmelblaun toimitusjohtaja Pertti Ketonen ja museonjohtaja emeritus Markku Valkonen yhdessä taiteilijoiden kanssa.

Kuhmon näyttelyssä Karjulalta on esillä vanhoja ja uusia puuveistoksia. Hän veistää rouheat työnsä muun muassa moottorisahalla, puukolla ja kirveellä. Galleriassa on myös puuteoksia, joihin on poltettu kuvia suurennuslasilla.

Karjula kertoo aiemmin tehneenä työnsä ekspressiivisemmin, mutta työstävänsä nykyään puuta harkitummin.

– Suunnittelen ja mietin enemmän etukäteen, hän sanoo.

Moneen työhön on valikoinut materiaaliksi joko koivua tai kuusta. Kuusen kohdalla taiteilijaa kiehtoo sen tuoma muutos teoksiin: veistoksiin voi jälkikäteen tulla halkeamia.

– Valitsen mielellään työstettäväksi puita, joissa on jo valmiina luonnonmuotoa, hän kertoo.

Kuhmo-talon aulassa onkin esillä Mörke-teos, joka myötäilee puussa ollutta pahkaa. Kuhmossa esillä olevissa töissä teemana on ollut talo. Karjula on käsitellyt joihinkin veistoksiin tumman pinnan.

Jyväskyläläisen kuvataitelijan Samuli Heimosen maalauksissa ja grafiikoissa aiheina ovat eläimet. Kuhmo-talossa esillä on Heimoselta sekä vanhempia että tuoreempia töitä. Viime aikoina hän on keskittynyt erityisesti susi- ja koira-aiheeseen.

– Suden ja koiran välillä on symbolisesti ja toiminnallisesti hyvin pieni ero. Sen kautta voi pohtia myös vastapareja, kuten aikuinen ja lapsi sekä villi ja kesy.

Susiaihe on kuvataiteessa hyvin vanha, jo antiikista tuttu.

– Minua myös kiinnostavat ennakkoluulot, jotka suteen liittyvät, Heimonen sanoo.

Kainuulaisilla kuvataiteilijoilla Urho Kähkösellä, Ulla Harjulla ja Heikki Huotarilla on yhteisnäyttely Etelän hedelmiä Kainuuntiellä. Kähkösen töitä on esillä jo yhdeksättä kesää peräkkäin kamarimusiikin aikaan. Osa Kähkösen näyttelyssä esillä olevista maalauksista ja monotypioista on syntynyt marraskuussa Etelä-Espanjassa.

Suomussalmelaisen Ulla Harjun keramiikkataideteosten lähtökohtana ovat ilmiöt ja rakenteet luonnossa sekä ihmisen vaikutus luontoon. Harjun töissä materiaalilla on keskeinen sija: savi antaa työlle muodon ja perusluonteen. Teos rakentuu kerros kerrokselta muun muassa savustusmenetelmien avulla.

Heikki Huotarin lasiteokset on puhallettu Riihimäellä ja Hämeenlinnassa. Henkilökohtaisen elämän ja työskentelyn jakaantuminen kahden paikkakunnan välille näkyy Heikin töissä muistoina kuhmolaisesta lapsuudesta.