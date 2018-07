Cremona Musican johtaja Roberto Prossedan mukaan Kuhmossa kukaan soittaja ei ole tähti, vaan musiikki on kaikki on kaikessa, sanoo Prosseda. Hänen mukaansa Kuhmon Kamarimusiikki on festivaalikentän Stradivari.

Kuhmon Kamarimusiikille Cremona Musica Award

Kulttuuri Julkaistu 22.7.2018

Muita tunnustuksen saajia ovat mm. Valeri Gergijev ja Maxim Vengerov.

Kuhmon Kamarimusiikki on saanut italialaisen Cremona Musica Awardin projektien sarjassa. Tunnustus annetaan nyt ensimmäisen