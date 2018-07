Kun maailma alkaa ja loppuu

Kirjoituksia kamarista

Konsertti 57, 25.7. Kontion koulu

Klarinetisti joutuu pyyhkimään hikeä sormistaan kesken soolon. Kontion koulun sali on kuuma, ja lavalla lamppujen loisteessa on vielä kuumempaa. Lämmöstä huolimatta tunnelma on keskittynyt. Tarkkaavuutta tällaisessa konsertissa nimittäin tarvitaan: musiikissa lähdetään liikkeelle pimeästä avaruudesta, jonka jälkeen maailma luodaan, ja lopulta aika loppuu.

Konsertin ensimmäisenä teoksena kuultiin Osvaldo Golijovin Tenebrae II (suom. pimeys). Golijovin teoksessa yhdistyvät säveltäjän näkemät väkivaltaisuudet Israelissa sekä avaruuden kauneuden näyttänyt vierailu planetaariossa.

Golijovin sävelkieli on erittäin värikäs, mikä näkyy myös hänen esitysmerkinnöissään. Teosta alustanut viulisti Daniel Rowland kertoi, kuinka sellosoolon taustalla soittavien jousten pitää kurnuttaa kuin trooppiset sammakot. Tenebrae II on itsessään valtavan upea teos, ja kvartetin tulkinta toi sen täyteen loistoonsa.

Rowlandin, viulisti Florin Szigetin, alttoviulisti Vladimir Mendelssohnin ja sellisti Julian Arpin yhteissoitto oli sekä herkkää että voimakasta. Alussa esitellyt teoksen lähtökohdat kuuluivat musiikissa: se sisälsi paljon kauniita ja melankolisia melodioita, jotka äityivät nopeasti synkiksi ja rajuiksi. Kuin kauniin avaruuden ja rajun väkivallan vastakkainasettelu.

Toisena kuultu Darius Milhaudin, La création du monde op. 81b (Maailman luominen) kuulostaa nimensä puolesta mahtipontiselta, mutta teos olikin intiimi, jopa veikeä. Viulisti Nikita Boriso-Glebskysta, viulisti Pierre Frapierista, alttoviulisti Born Lausta, sellisti Lauri Kankkusesta ja pianisti Irina Zahharenkovasta koostunutta pianokvintettia oli miellyttävää kuunnella. Kokoonpanon sointi oli täyteläinen. Teoksen säveltämisen aikaan vuonna 1923 Milhaud oli innostunut jazzista.

Jazzin vaikutus kuului erityisesti rytmeissä ja soinnutuksessa, esimerkiksi teoksen toinen ja kolmas osa tuntuivat vievän savuiseen newyorkilaiseen jazzkapakkaan. Yleisö oli esityksestä haltioissaan ja kutsui muusikot kumarruksiin raikuvin aplodein ja tömistyksin.

Väliajan jälkeen kuultiin Olivier Messiaenin Quatuor pour la fin du temps (Aikojen lopun kvartetto). Usein Kuhmon Kamarimusiikissa kuullussa Ilmestyskirjaan perustuvassa teoksessa vaihtelivat rauha ja raivokkuus. Klarinetisti Christoffer Sundqvistin, viulisti Rowlandin, sellisti Tuomas Lehdon ja pianisti Claudio Trovajolin muodostama yhtye soitti valtavan hyvin yhteen, minkä huomasi etenkin tiukkojen tempojen kohdalla.

Esityksen kohokohtia olivat kuitenkin soolot. Klarinetisti Sundqvist heittäytyi haastavana tunnettuun sooloonsa Abîme des oiseaux (Lintujen kuilu), joka vaihtelee aivan hipihiljaisesta voimakkaaseen ja takaisin. Louange à l’Eternité de Jésus (Ylistys Jeesuksen ikuisuudelle) -osan sellosoolo oli erittäin kaunis ja tunnelmallinen vahvoine vibratoineen. Teoksen viimeisessä osassa Louange à l’Immortalité de Jésus (Ylistys Jeesuksen kuolemattomuudelle) solistina soittanut Rowland eläytyi myös niin vahvasti, että pitkällä vibratoäänellä nosti jalkansa pitkänä ilmaan, kuin tuomaan lisää pituutta nuotille. Viimeisen äänen vaiettua yleisö odotti kuin henkeään pidätellen musiikin laskeutumista.

Aika on loppunut.

Helleka Tallgrén