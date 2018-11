Pelaaja liikuttaa ruudun alalaidassa vaakasuoraan kulkevaa lasertykkiä ja yrittää ampua sillä ruudun ylälaidasta laskeutuvia alien-hahmoja.

Muistatko tämän legendaarisen videopelin? Se oli nykyisille keski-ikäisille kuin huumetta ja sai kasarivanhemmat huolestumaan ruutuajasta

★ Tilaajalle Kulttuuri Julkaistu 25.11.2018 klo 08:00 | 0

1980-luvun alussa nuoret sekosivat ihan uudenlaiseen ja koukuttavaan peliin. 40 vuotta sitten japanilaispeli Space Invaders valloitti maailman ja aloitti nykyaikaisen pelikulttuurin. Vanhemmat olivat jo silloin huolissaan koukuttaviin peleihin käytetystä ruutuajasta.

Se on kuin huumetta. Jokainen Space Invadersia pelannut tietää, että haaste on kova ja sitten kun sen selvittää, palkinto on sen