Myrskyn jälkeen -sarja juhli Venla-gaalassa, kilpailurealityn vei Junior MasterChef Suomi

STT, Ilona Vihonen

Kultainen Venla -gaala oli tänä vuonna Myrskyn jälkeen -tv-sarjan juhlaa. Se vei parhaan draamasarjan Venlan, minkä lisäksi sarjan käsikirjoittajat Kaarina Hazard ja Leea Klemola palkittiin vuoden parhaina. Klemola haki lavalta myös parhaan ohjaajan palkinnon.

– Kiitämme toinen toisiamme, koska tämä on ollut helvetin pitkä matka, jonka olemme kahdestaan tehneet, Hazard sanoi Klemolalle lavalla.

Yleisöäänestyksessä Sampo Kaulanen palkittiin parhaana esiintyjänä. Kaulanen tunnetaan Jounin kaupan kauppiaana ja tv-sarjasta Lapin Sampo ja kauppiaan rouva.

Parhaaksi tv-ohjelmaksi yleisö äänesti Eränkävijät.



Parhaana miesnäyttelijänä palkittiin Eero Ritala



roolistaan



Onnela



-sarjassa. Ritala nosti kiitospuheessaan esiin seksuaalista häirintää vastustavan #metoo-kampanjan.

– Seksuaalinen häirintä on ollut ja on edelleen alallamme vakava ongelma. Meidän miesten tulee lopettaa hyssyttely ja hyväksyä, että sitä on, mennä eteenpäin ja tehdä kaikki mahdollinen sen eteen, että me puutumme aina, kun näemme sen, Ritala sanoi.

Ritala sai puheellaan kiitokset Maria Ylipäältä, joka palkittiin parhaana naisnäyttelijänä Aallonmurtaja-sarjasta.

Ajankohtais- ja asiaohjelmasarja -kategorian voittanut Docventures palkittiin Venlalla jo neljännen kerran. Ohjelman juontaja Riku Rantala puhui yleisölle rajoja vastaan.

– Tässä murroksen maailmassa rajat on tulleet entistä ajankohtaisemmiksi, niistä haetaan turvaa. Samalla niistä haetaan keinoja sulkea muita ulkopuolelle. Se on väärin. Rajoja pitää rikkoa, jos haluaa luoda jotain aidosti uutta, Rantala sanoi.

Gaalassa jaettiin myös kaksi elämäntyöpalkintoa, jotka menivät Napakympin juontajana tunnetulle Kari Salmelaiselle ja teatterineuvos Eila Roineelle.

– Kiitän arvoisaa televisioakatemiaa tästä kunniasta, mutta myöskin onnittelen hyvästä muistista, että löysivätkin minut. Minähän olen tehnyt tv-työtä jo silloin, kun kaukosäädintä ei ollut keksitty. Silloin katsottiin ohjelmat kiltisti loppuun, Roine vitsaili.