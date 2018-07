Neljä näkemystä Kamarimusiikin konserteista

Milka Räisänen

Klassisen musiikin asiantuntijat Helleka Tallgrén (ylhäällä oik.), Mikko Nortela, Juhani Koivisto ja Outi Pollari kirjoittavat Kuhmon Kamarimusiikin konserteista Kainuun Sanomiin.

Sanna Heinonen

Neljä musiikin asiantuntijaa kirjoittaa Kainuun Sanomiin Kuhmon Kamarimusiikin konserteista festivaalin ajan. Kirjoituksia kamarista -sarjan aloittaa Kuhmo-talon toimitusjohtaja Mikko Nortela, jolla on pitkä kokemus musiikin saralta. Nortela on toiminut klarinetinsoiton opettajana ja kirjoittanut musiikkikritiikkejä muun muassa Turun Sanomiin ja Karjalaiseen.

– Ennen nykyistä toimeani olin jo vieraillut Kamarimusiikissa parikymmentä kertaa, Nortela kertoo.

Toinen kirjoittaja Juhani Koivisto puolestaan on tietokirjailija, libretisti ja Suomen Kansallisoopperan päädramaturgi. Hän on myös Kuhmon Kamarimusiikin lehdistöpäällikkö. Juhani Koivisto on toiminut muun muassa musiikin teorian ja kitaransoiton opettajana sekä kulttuuritoimittajana sanomalehti Ilkassa. Hän on jo aiemmin kirjoittanut kamarimusiikista Kainuun Sanomiin. Koivistolla on tekeillä historiikki Kuhmon Kamarimusiikista.

Kuhmolainen Outi Pollari on laulunopettaja, kielenkääntäjä ja tulkki. Hän myös esiintyy laulajana, sopraanona. Pollari on konsertoinut myös Kuhmon Kamarimusiikissa.

Juuka jatsaa -festivaalin toiminnanjohtaja ja tuottaja Helleka Tallgrén on valmistunut musiikkitieteestä Jyväskylän yliopistosta. Tallgrén toimii tänä vuonna myös Kuhmon kamarimusiikissa lehdistösihteerinä. Hän kirjoittaa musiikista blogiin Polkkamedia.com. Tallgrénilla on pitkä suhde klassiseen musiikkiin: hän soittanut huilua 11-vuotiaasta asti.