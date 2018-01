Sukevan miesten bussissa ei tule ikävä

Sami Sainio

Auvon ovat tehneet ohjaaja Sami Sainio ja viisi Sukevan vankilan miestä.

Vankilateatteri

Auvo

Ohjaus: Sami Sainio

Matka on vahva metafora.

Me käsitämme elämämme matkana. Me katsomme mennyttä matkana tähän hetkeen. Me katsomme tulevaa matkana tästä eteenpäin.

Me teemme matkoja unelmissamme ja jokainen haluaa joskus tehdä unelmiensa matkan.

Sukevan vankilan miehet lähtevät liikkeelle tästä perusasetelmasta. Vankilateatterissa matka saa vielä oman erityisen luonteensa.

Auvo on kertomus bussikuski Jaakko Juhani Alakulosta, joka on ajanut kymmenen vuoden ajan samaa bussilinjaa ilman, että kukaan on koskaan istunut hänen kyytiinsä, kunnes yhtenä epäonnisen baari-illan jälkeisenä aamuna tapahtuu. Kyytiin nousee Auvo, joka kysyy Alakulolta, eikö tämä ole koskaan ajatellut hypätä pois ahtaasta ringistään.

Ei tätä ennen, mutta nyt hyppää. Matka kohti myyttistä pohjoista ja kohtaamisia sen omanlaatuisten ihmisten kanssa alkaa, mutta eihän matka olisi Sukevan miesten, jos löpö ei loppuisi parikymmentä kilometriä ennen seuraavaa huoltoasemaa.

Kenelläkään Auvon näyttelijöistä ei ole ennestään kokemusta teatterin lavalta. Yksi näyttelijöistä sanoi etukäteen, ettei hän ole koskaan edes nähnyt tämänkaltaista teatteria, jota he yhdessä ohjaaja Sami Sainion kanssa ovat tekemässä.

Vaan ei hätää. Lavan viisi miestä toimivat kuin hyvä harrastajanäyttelijäporukka toimii, ja paikoin jopa paremmin.

Kun kerran päästään näyttämään, mitä halutaan, niin sitten näytetään.

Auvossa se tarkoittaa vuorosanailun lisäksi hervottomia poroja, sahattavia tukkeja ja pilkottavia pöllejä, jollaisiksi porukan jäsenet toisensa jälkeen muuntautuvat. Ja se tarkoittaa myös loppulaulua, jossa ei ole mitään parsimista.

Katsoja pääsee helposti mukaan Sukevan miesten ilotteluun ja surusteluun.

Itse en pitkiin aikoihin edes muistanut katsovani Sukevan vankeja, mutta Auvon teksti ja Alakulon vimmainen tarve löytää elämälleen tie ja merkitys palautti lähtökohdan mieleen.

Tottahan miehet olisivat voineet vetää vaikka Hamletin ja löytää sitä kautta sanomista, mutta itse kirjoitettu on tässä tapauksessa melkeinpä ainoa oikea vaihtoehto.

Nyt miehet voivat tuoda lavalle persoonia, joita ovat tavanneet, hetkiä, joita ovat eläneet, ja tilanteita, joihin ovat joutuneet.

Sitä paitsi: Auvo on parhaimmillaan aivan hervottoman hauska. Työryhmä tietää totisesti, miten elämä heittelee tai miten hedelmäpeli palkitsee.

Näytelmän alku, kun Alakulo viettää yksinäistä iltaa kotonaan televisionsa ääressä, riipaisee. Hän ei aivan varmasti ole ainut suomalainen, jonka elämän sisältö ovat telkkarin nenäapinat ja kirjainpelit.

Auvo esitetään vielä kahdesti, tänään perjantaina ja huomenna lauantaina.

Seppo Turunen