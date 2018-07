Taiteilija, joka oli näkymätön

Tove Janssonin

Jos taiteilija tai kulttuurityöntekijä olisi kuin Ninnikertomuksessa. Jos häntä ei vain nähtäisi.

Tätä olen miettinyt heinäkuussa. Pohdinnan ovat laukaisseet Ylen Teema Femmalla uusintana tullut sarja The Young Pope

– piru

vai pyhimys sekä näyttelijä Saara Pakkasvirran 80-vuotishaastattelu Helsingin Sanomissa (23.7.). Saara Pakkasvirta kertoo olleensa sen suhteen ehdoton, ettei ole avannut yksityiselämäänsä lehdissä. Tämän vuoksi Wilma Schlizewski sanoi aikoinaan Pakkasvirralle, että tämän markkina-arvo on nolla.

The Young Popen päähenkilö on nuorin koskaan valittu paavi. Amerikkalaisesta paavista odotetaan rock-staraa, mutta hän onkin omapäinen, arvaamaton ja äärimmäisen konservatiivinen. Hänellä on vaikeuksia astua ensimmäistä kertaa yleisön eteen ja pitää avajaispuheensa – ehkä jännityksensä vuoksi tai vain omien peliensä takia. Joka tapauksessa hän tuo yhdessä kohtauksessa esille ajatuksen, että jos paavi ei olisi koskaan näkyvillä. Ei yhtään lehtikuvaa, ei yhtään julkista esiintymistä.

Sarjassakin mainitaan kaksi julkisuutta kaihtanut todellista taiteilijaa. Banksy on anonyymi englantilainen taiteilija, jota ei ole nähty koskaan julkisuudessa, eikä hänen oikeaa nimeään tiedetä. Amerikkalainen kirjailija J. D. Salinger kieltäytyi elinaikanaan julkisuudesta.

Ja onhan meillä Ilkka Remes. Kirjailijanimellä kirjoittava Remes antaa äärimmäisen harvoin haastatteluja.

Sinälläänhän surkuhupaisaa kaikkien näiden kolmen kohdalla on se, että julkisuuden kaihtaminen on tehnyt heistä haluttuja ja omalla tavallaan kuuluisia.

Mutta

harvemmalla on samanlaiset mahdollisuudet kuin vaikkapa Banksyllä. Mitä tapahtuu taiteilijalle, kulttuurityöläiselle – tai ihan kelle tahansa – joka ei ole esillä? Huomataanko, saako teoksia myytyä, tuleeko yleisö paikalle?

Kirjailija J. P. Koskinen pitää blogia, jossa valottaa kirjailijan työtä. Jos kirjoittaa ilman apurahoja, pitää kirjoittaa paljon, julkaista usein, kulkea esiintymässä ja markkinoida. Moni kulttuurityöntekijä ja taiteilija on samassa tilanteessa: pitää olla esillä, jotta joku löytää. Rahattomana on vaikea tehdä työtään.

Näkyvissä oleminen ei ole helppoa. Teoksia, kulttuuritapahtumia, esityksiä ja tekijöitä riittää. Se, että julkaistun kirjan ylipäänsä saa kirjakauppaan on jo saavutus. Miten siis olla näkyvissä? Mitä kertoa itsestään? On taiteilijoita, jotka päivittävät somessa julkisesti kesälomamatkoistaan, perheestään ja sanailustaan puolisonsa kanssa. Osa keskittyy kertomaan vain työstään ja teoksestaan.

Ehkä kysymys on meistä kaikista. Mitä näytän itsestäni?

Ja lopulta: Ostaisinko kirjan tai menisinkö teatteriesitykseen, josta en tiedä mitään? Katsoisinko sen elokuvan, joka ei ole mediaseksikäs?