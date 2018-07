Tuhkimo-ooppera nähdään lauantaina Kuhmossa

Juha Neuvonen

Teknikko Timo Mokkila huolehtii muun muassa Tuhkimo-nuken helikopterireissusta miniooppera Tuhkimossa, joka nähdään lauantaina Kuhmon Kamarimusiikissa.

Sanna Heinonen

Teknikko Timo Mokkilalla on iso rooli lapsille suunnatussa miniooppera Tuhkimossa, joka esitetään lauantaina Kuhmon Kamarimusiikissa. Vaikkei Mokkila varsinaisesti esiinny ja laula aarioita lavalla, moni asia on hänestä kiinni.

Hän liikuttaa Tuhkimo-oopperassa olevia pienoisnukkeja, käyttää savukonetta ja ministä strobovaloa sekä saa helikopterin ilmaan.

Itse asiassa hänellä on jokaisen lapsen unelma-ammatti: hän saa leikkiä.

– Tämä on ollut kiva teos tehdä. Tekemistä on paljon ja pitää aktiivisesti harjoitella, hän kertoo.

Nukkejen pitää liikkua oikeassa kohdassa oopperaa. Mokkila varmistaa, että kauko-ohjattava Tuhkimon ja prinssin hääauto kulkee. Pienen hääauton perässä on asiaankuuluvat koristeet, jotka laahaavat maata ajettaessa. Hän vastaa myös siitä, että Tuhkimo pääsee prinssin tanssiaisiin.

Minioopperassa Tuhkimo ei kuljekaan kurpitsavaunuilla, vaan lentää ihkaoikealla helikopterilla.

Muitakin erikoisuuksia ja herkullisia yksityiskohtia esitys vilisee täynnä. Miniooppera Tuhkimon käsikirjoittaja, ohjaaja ja musiikin sovittaja on Juhani Koivisto. Koiviston versio poikkeaa perinteisestä. Prinssikin on etsinyt puolisoa Tinderistä löytämättä sitä.

Minioopperassa on ihan oikeat oopperanäyttelijät lavalla. Esimerkiksi Saara Kiiveri näyttelee ja laulaa Tuhkimon osuudet Kuhmossa.

Näytöksessä ollaan paljon nukketeatterin ympärillä, minkä pyörittämisessä Mokkilalla on iso vastuu.

Hän huolehtii, että Tuhkimo-nukke kantaa kauppakasseja ja käyttää pienenpientä imuria.

Miniooppera Tuhkimo on Oopperan tuotantoa. Se on saanut suosiota Helsingissä. Syksyllä se jatkaa kiertueella ja menee muun muassa Ouluun.

Ooppera on tehnyt Helsingissä aiemmin jo kaksi lapsille suunnattua oopperaa, Sevillan Parturin ja Taikahuilun. Niitä on käynyt katsomassa koululais- ja päiväkotiryhmät.

Koska tuotannosta vastaa Ooppera, kaikki on tehty viimeisen päälle. Anna Kontek on tehnyt upeat puvut ja lavastukset. On kakkuhattua, pitsoja, barbien mekkoja. Joissakin asioissa Timo Mokkila on ollut apuna.

Kun teatteriin tai oopperaan menee, yleisö ei näe, mistä kaikesta teknikot ja näyttämömestarit vastaavat

Timo Mokkila toimii Oopperalla apulaisnäyttämömestarina. Hän huolehtii, että asiat hoituvat. Esimerkiksi Tuhkimon lavasteet ja tekniikka pystytettiin Kuhmossa viiden henkilön voimin kolmessa tunnissa.

Perjantaina meni aikaa myös videotoiminnan varmistamiseksi: Kuhmon esityksessä käytetään ensimmäistä kertaa videokuvaa, jossa näkyy paremmin nukkejen liikkeet ja toiminnat. Siitä puolestaan huolehti teknikko Tero Riipi.

Miniooppera Tuhkimo esitetään lauantaina Tuupalan alakoulussa Kuhmossa kello 16. Esitys kestää noin puoli tuntia, ja sitä suositellaan yli 3-vuotiaille.

Esitys säestetään kitaralla ja huilulla.