Tuore Nalle Puh -elokuva ei pääse levitykseen Kiinassa – syynä voi olla se, että elokuvan päätähti ja maan presidentti ovat kuin kaksi marjaa

Kiinan presidentti Xi Jinping (oik.) ei halua tulla verratuksi Nalle Puh -hahmoon.

Anu Kerttula

Uusi Risto Reipas ja Nalle Puh -elokuva ei pääse levitykseen Kiinassa. Elokuvan kieltämiselle voi olla kaksi syytä. Ensimmäinen on se, että Kiinassa on käytössä kiintiö ulkomaalaisille elokuville. Toinen on se, että elokuvan päätähti Nalle Puh ja Kiinan presidentti Xi Jinping näyttävät toisiltaan, eikä Kiinan hallinto pidä tästä vertauksesta tippaakaan.

Jopa leikkimielinen vitsailu aiheesta on päässyt maan sensuurikoneiston hampaisiin.

Kaikki sai alkunsa vuonna 2013, kun nettikansa huomasi, että monen rakastama hunaja-addikti näyttää samalta kuin presidentti Xi. Tuolloin vierailulla Yhdysvalloissa ollut Xi nähtiin kävelemässä Yhdysvaltojen presidentin Barack Obaman kanssa. Tuolloin yhtäläisyyksiä nähtiin paitsi Nalle Puhin ja Xin välillä myös pitkän ja laihan Obaman ja Tikrun ulkomuodoissa.

Seuraavana vuonna vertailu jatkui kun Xi oli tapaamassa Japanin pääministeriä Shinzo Abea, jota nettikansa vertasi synkkään ja surumieliseen Ihaa-aasiin, Xin ja Nalle Puhin rinnalla.

Riskinarviointiyritys GRI:n mukaan vuoden 2015 sensuroiduimmaksi kuvaksi Kiinassa ylsi kuva, jossa verrataan sotilasparaatissa auton taka-osassa seisovaa Xi Jinpingia lasten leluautoon, jonka kyydissä on Nalle Puh.

Nalle Puh törmää kiinalaiseen palomuuriin

Tällä hetkellä maan sensoriviranomaiset eivät katso sormiensa läpi edes Puhin nimen mainitsemista sosiaalisessa mediassa, eikä Nalle Puhin kuvaa voi jakaa.

The Guardian -lehden mukaan yhdysvaltalaisen HBO-kanavan verkkosivut kaatuivat tänä vuonna pian sen jälkeen kun koomikko John Oliver hauskuutti katsojiaan presidentin ja nallen ulkomuotojen yhteneväisyyksillä. Kyseisessä jaksossa käsiteltiin myös Kiinan ihmisoikeustilannetta.

Maailman toiseksi suurimman elokuvamarkkinan menetys tuntunee Disneyn kukkarossa, mutta kohun kautta elokuva on myös saanut huiman julkisuusvoiton.