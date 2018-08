Tuupalan puukoulusta arkkitehtuurin Finlandia-palkintoehdokas

Jarno Hiltunen

Tuupalan puukoulu on nyt Finlandia-ehdokas.

STT ja Jukka Keränen

Arkkitehtuurin Finlandia-palkintoehdokkaat on julkistettu. Palkintoehdokkaiden joukossa ovat Kuhmossa sijaitseva Tuupalan puukoulu, luolastomainen Amos Rex -taidemuseo, funktionalistinen Lallukan taiteilijakoti, lapsipotilaiden viihtyvyyttä korostava uusi lastensairaala ja Helsingin yliopiston Tiedekulma.

Esiraadin mkaan Alt Arkkitehtien (Antti Karsikas, Ville-Pekka Ikola, Tuomas Niemelä ja Kalle Vahtera) ja Arkkitehtitoimisto Karsikkaan (Martti Karsikas) suunnittelema, vuonna 2018 valmistunut Tuupalan alakoulu ja päiväkoti Kuhmossa on kaunis esimerkki käyttörakentamisesta, joka tarjoaa puitteet lasten ja heidän kasvattajinaan toimivien opettajien arkeen.

– Kokonaisuus muodostuu yksinkertaisista, kuutiomaisista lautaverhoilluista päärakennusmassoista, sekä piharakennuksista. Sisätilassa paikallisesti tuotettujen CLT-elementtien puupinta on näkyvissä monissa paikoin. Tuupalan puukoulu on muistutus siitä, että inspiroivaa, kokonaisvaltaisesti terveellistä elinympäristöä on mahdollista rakentaa myös hankkeissa, joiden käytössä ei ole erityisen mittavia taloudellisia resursseja, raati kirjoittaa.

Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon esiraadin puheenjohtaja Hannu Huttusen mukaan palkintoehdokkaat edustavat arkkitehtuuria, joka on aktiivinen osa suomalaista kulttuuria

– Tämä vuosi tarjoaa kattauksen uutta arkkitehtuuria, joka ei ole pelkkä ’toimintojen kuori’, vaan aktiivinen ja aktivoiva osa suomalaista kulttuuria. Hyvä arkkitehtuuri luo uusia oivaltavia toimintaympäristöjä, Huttunen kertoo.

Finlandia-palkinnon valitsee vaikuttaja, joka on tullut tunnetuksi muun alan kuin arkkitehtuurin asiantuntijana. Tänä vuonna valitsijaksi on kutsuttu oikeushammaslääkäri Helena Ranta.

– Tämä on hyvin mielenkiintoinen tehtävä. Matkustan paljon ja aina kun mahdollista, käyn tutustumassa arkkitehtuurikohteisiin. Esimerkiksi Balkanilta löytyy paljon jugendia. Tämän vuoden kohteissa ei ole merkittävästi yhteismitallisuutta, mikä tekee valinnan myös haasteelliseksi, Ranta kertoo.

Arkkitehtuurin Finlandia-palkinto myönnetään rakennukselle, joka on valmistunut viimeisen kolmen vuoden aikana. Palkinto voidaan myöntää suomalaiselle tai ulkomaalaiselle arkkitehdille.

Palkinnon myöntää Suomen Arkkitehtiliitto ja se jaetaan tänä vuonna viidettä kertaa. Voittaja julistetaan lokakuun ensimmäinen päivä.