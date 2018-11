Margarita Kabakova

Nobelisti Svetlana Aleksijevitš on tarkan mennyttä Neuvostoliittoa ja nyky-Venäjää analysoivan kirjan Neuvostoihmisen loppu. Kirjoittaja väittää, että Venäjän nykyhetkestä on tullut second handia.

Unelma, joka toteutui liiankin hyvin

Julkaistu 24.11.2018

Neuvostoliittoa ei enää ole, demokratiasta ei ole tietoakaan. Rahan tekeminen ainoa mahdollisuus elää.

Jos jostakin pitäisi olla kateellinen kirjallisuuden nobelistille Svetlana Aleksijevitšille, niin hänen ihmeellisestä kyvystään