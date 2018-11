The Name of the Game

Harry Krueger ja Eugene Jarvis lyövät päänsä ja ideansa yhteen luodakseen suomalaiselle Housemarquelle uuden pelin nimeltä Nex Machina.

Valaiseva kurkistus outoon maailmaan

★ Tilaajalle Kulttuuri Julkaistu 22.11.2018 klo 22:00 | 0

The Name of the Game kertoo, että pelinkehittäjämaailma on kova, hektinen ja täynnä intohimoa.

The Name of the Game on dokumenttielokuva, joka vastaa ainakin joihinkin kysymyksiin, jotka ovat nousseet mieleeni, kun olen